Netflix: milioni di nuovi iscritti durante la pandemia

Il più grande servizio di streaming al mondo, Netflix, continua a crescere aggiungendo nuovi abbonati di giorno in giorno. Un aumento avvenuto dall’inizio della pandemia di coronavirus che, nel primo trimestre di quest’anno, ha portato la piattaforma ad aggiungere ben 15,77 milioni di abbonati alla sua già vasta base di clienti. Un vero e proprio record aziendale riguardo i guadagni in un solo trimestre. Nel primo trimestre, Netflix ha informato gli investitori che avrebbe dovuto aggiungere sette milioni di abbonati per iniziare l’anno. Con le persone che trascorrono la maggior parte del loro tempo a casa, la piattaforma è diventata ancora più popolare di prima.

Boom di abbonati per Netflix

Ora ci sono 182,9 milioni di abbonati Netflix in tutto il mondo, il 22,8% in più rispetto al totale dell’anno scorso. Naturalmente, il motivo principale dietro il picco degli abbonati, come abbiamo detto, è il COVID-19, il che significa che l’aumento potrebbe risultare solo temporaneo. Martedì il colosso dello streaming, in una lettera agli investitori, ha dichiarato che: “La nostra crescita associativa è temporaneamente accelerata a causa del parto in casa”,.

Nell’annuncio, Netflix ha anche diffuso i dati sui titoli più popolari: Tiger Ting è stato visto da 64 milioni di abbonati nelle prime quattro settimane di disponibilità, la terza stagione di Ozark da 29 milioni di persone. Love Is Blind da 30 milioni, Spenser Confidential da 85 milioni di abbonati e la quarta stagione de La Casa di Carta da 65 milioni di iscritti. Per il conteggio delle statistiche la società tiene conto solo delle riproduzioni superiori ai 2 minuti. Intanto un nuovo accordo commerciale ha legato Netflix e BOOM! Studios per la produzione di nuovi contenuti originali tratti dalle opere dell’editore americano. Una partnership che permetterà al colosso dello streaming di realizzare prodotti seriali ispirati al variegato catalogo di BOOM! Studios.