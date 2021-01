I mostri della Universal arrivano (gratis) su YouTube

I mostri della Universal sono alcune delle figure più iconiche della storia del cinema, poiché sono stati riportati in vita e reinventati nel corso dei decenni da numerosi creativi. Alcuni dei film horror che definiscono la serie verranno lanciati su YouTube gratuitamente su canale Fear: The Home of Horror della piattaforma, stando a quanto riporta NME. A partire dal 15 gennaio, i fan potranno vedere in streaming film come Dracula, La mummia, Frankenstein e altri per una settimana dopo il loro debutto. Inoltre ciascuno di quei film sarà anche reso disponibile per l’acquisto digitale a un prezzo scontato.

Il programma di rilascio su Youtube

Di seguito il programma dei debutti su YouTube di alcuni film de I mostri della Universal. 15 gennaio (20:00 GMT): Dracula (1931), La mummia (1932). 16 gennaio (20:00 GMT): Frankenstein (1931), La sposa di Frankenstein (1935). 17 gennaio (20:00 GMT): L’uomo invisibile (1933), The Wolf Man (1941), Abbott e Costello incontrano Frankenstein (1948).

Nonostante molti di questi personaggi siano rimasti inattivi negli ultimi dieci anni, il 2020 ha accennato a un importante ritorno per alcune delle figure più amate. A partire dal 2017, gli Universal Monsters erano previsti per un grande ritorno, dopo l’annuncio della Universal Pictures del film la Mummia con Tom Cruise. Quel film è stato però una delusione, situazione che ha frenato altri reboot. La prevista Sposa di Frankenstein è stata ritardata indefinitamente e apparentemente cancellata.

L’anno scorso, tuttavia, c’è stata una grande scommessa da parte dello studio con The Invisible Man, che alla fine ha dato i suoi frutti. Il regista Leigh Whannell ha reinventato la premessa del personaggio per un approccio più contemporaneo al materiale, che è stato sia un successo finanziario che commerciale. Quel successo ha portato lo sviluppo su altri reboot di Universal Monsters.