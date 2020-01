L’attrice Rosario Dawson ha nuovamente espresso il desiderio di interpretare il personaggio di Star Wars, Ahsoka Tano. La Dawson ha ritwittato un tweet dei fan che l’hanno paragonata ad Ahsoka e ha affermato che il personaggio di Star Wars è uno di quelli che avrebbe voluto interpretare nel caso di apparizione del personaggio in The Mandalorian.

Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano?

Non è la prima volta che Dawson esprime il suo desiderio di interpretare Ahsoka. Nel 2017, ha condiviso il suo interesse online, tramite ComicBook, raccontando ai fan quale versione di Ahsoka ama di più. Al momento, ha affermato che le piace il personaggio durante la trama dell’arco Mortis in The Clone Wars, che è uno dei momenti più famosi dell’intero spettacolo.

Ahsoka Tano è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari. Il suo esordio avviene nel film d’animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008, per poi essere confermata anche nella serie omonima. Nel 2014 fa ritorno nell’ultima puntata della prima stagione di Star Wars Rebels. Nella versione originale del film e delle serie televisive il personaggio è doppiato da Ashley Eckstein, mentre in quelle italiana da Erica Necci. Inoltre è protagonista del romanzo del nuovo canone Ahsoka, uscito nel 2016.

Ahsoka è stata sviluppata con un carattere molto simile a quello sfacciato e indisciplinato che aveva Anakin Skywalker apprendista Padawan in L’attacco dei cloni, rispetto al più riservato Cavaliere Jedi in La vendetta dei Sith. Il creatore di Guerre stellari George Lucas, ha chiesto aiuto alle sue due figlie, per sviluppare il carattere del personaggio. Al momento della creazione, il nome di Ahsoka era “Ashla”. Il personaggio è apparso in Battle to the End. È stata menzionata anche in Tarkin e ne Il Ritorno dello Jedi.