Shameless: la undicesima stagione sarà quella conclusiva

Shameless è stata rinnovata per un’undicesima stagione che sarà anche l’ultima a venir prodotta per Showtime. Gli episodi sono previsti in estate sugli schermi americani. La scelta quindi segue lo show originale britannico creato da Paul Abbott che si chiuse esattamente dopo undici stagioni. L’ultima stagione sarà formata da dodici puntate e il cast, con a capo William H. Macy, ritornerà sul set. Notizia confermata dal presidente di Showtime: “Tutti gli interpreti di questa annata torneranno nella prossima stagione, e poi non si sa mai quali potrebbero essere le sorprese nella stagione finale”.

Shameless 11, nel cast anche Emmy Rossum?

Concreta quindi la speranza di rivedere Emmy Rossum sul set, anche se lo stesso Levine ha spiegato che: “È troppo presto per dirlo. Sarebbe accolta a braccia aperte, ma Emmy non ci deve nulla”. Per poi chiudere con i ringraziamenti: “Ha fatto cose grandiose per lo show e la serie ha fatto cose grandiose per lei, ed è stato un allontanamento davvero amichevole. Quindi se ci sorprenderà sarà fantastico”.

Ambientato a Chicago, Shameless ha raccontato in tv le avventure e le peripezie della famiglia Gallagher. Guidata dall’alcolizzato Frank, interpretato da un William H. Macy che per questo ruolo ha messo in bacheca ben cinque nomination agli Emmy Awards e due ai Golden Globe. Il cast storico della serie include Emmy Rossum nei panni di Fiona, la figlia maggiore a cui è toccata la responsabilità di crescere i fratelli minori. Poi abbiamo Lip (Jeremy Allen White), Ian (Cameron Monaghan), Debby (Emma Kenney), Carl (Ethan Cutkosky) e Liam. A loro si aggiungono i vicini di casa Veronica (Shanola Hampton) e Kevin (Steve Howey), gestori dell’Alibi, il locale diventato punto di ritrovo dei personaggi della serie.