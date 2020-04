Ryuutama, arriva l’edizione italiana del GDR

L'amato gioco di ruolo giapponese fa finalmente il debutto in una versione in lingua italiana

È il momento di raccogliere il vostro equipaggiamento e partire per un’emozionante avventura in un mondo fantasy tutto nuovo. Ad aiutarvi a immergervi in questo viaggio sarà Ryuutama, amato gioco di ruolo giapponese che proprio da ieri è disponibile in versione italiana.

Ryuutama, ecco l’edizione italiana del gioco di ruolo

Originariamente (come suggerisce lo stile delle illustrazioni) questo titolo infatti nasce in Giappone per opera di Atsuhiro Okada. Successivamente poi è riuscito a superare i confini della terra del Sol Levante e debuttare con un’edizione inglese grazie a una campagna di crowdfunding curata dalla Kotodama Heavy Industries. Grazie a questa ha quindi raggiunto il successo in tutto il mondo, ottenendo nuove localizzazioni in Spagna, in Francia e ora finalmente in Italia.

Nel mondo di questo gioco ogni individuo sente il bisogno prima o poi di lanciarsi in un’avventura per scoprire il mondo. Prenderemo il controllo proprio di uno di questi personaggi: non grandi stregoni o avventurieri temprati da mille battaglie, ma persone semplici che potremo fare crescere insieme a noi. Le Classi disponibili riflettono proprio questo, passando da Menestrello ad Artigiano a Contadino a Mercante.

Il meccanismo di combattimento ricorda molto gli RPG, prevedendo uno schieramento sul campo di battaglia in prima o seconda linea, con la possibilità di sfruttare gli elementi sul terreno a proprio vantaggio. Sarà anche fondamentale che il party gestisca al meglio le proprie risorse. Potrebbe essere molto pericoloso perdersi nel bosco senza cibo o senza riparo.

Tutte le avventure sotto l’attento sguardo dei Ryuujin, draghi umani misteriosi che osservano gli sforzi dei personaggi e ne registrano le storie. Questi saranno l’incarnazione in-game del Master. Al contrario di altri titoli simili infatti il narratore è parte integrante della storia (sebbene non debba necessariamente intervenire sempre).

Per maggiori informazioni su Ryuutama e per acquistarne il manuale base in italiano disponibile anche in digitale, vi invitiamo a visitare il sito di Isola Illyon Edizioni.