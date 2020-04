L'organizzazione del noto evento cinematografico per ora non pensa di realizzare un'edizione online

Da settimane si parla di eventi rimandati o cancellati a causa dell’emergenza che il mondo sta attraversando. Se inizialmente lo sguardo era rivolto solo a quelli che si sarebbero tenuti nel pieno della crisi, ora si pensa a cosa potrebbe succedere anche più in là. Perché se è possibile che la parte più rigida si concluda entro l’estate, non è ancora scontato che tutto torni esattamente come prima, neanche fra qualche mese. Cosa succederà quindi a eventi come la Mostra del cinema di Venezia 2020? Come si evolveranno in questa nuova fase?

Mostra del cinema di Venezia 2020, per ora nessun piano per il digitale

È su questo tema che è intervenuto un portavoce dell’evento parlando con Variety nella giornata di ieri. Riprendendo i concetti espressi dal direttore artistico Alberto Barbera in una precedente intervista, ha spiegato come al momento non si stia pensando di trasformare l’evento in una sua versione digitale. Questa la dichiarazione rilasciata alla stampa:

“La Mostra del cinema di Venezia non si può rimpiazzare con un evento online. È ovviamente possibile che useremo la tecnologia per qualche iniziativa, ma al momento è troppo presto per una decisione simile“.

La Mostra del Cinema di Venezia dovrebbe tenersi dal 2 al 12 settembre 2020, quindi fra diversi mesi. Stando a quanto dichiarato quindi l’organizzazione starebbe procedendo seguendo i soliti passi, senza sostanziali variazioni. L’idea è che si possa organizzare ancora l’evento senza dover fare profonde modifiche che cambierebbero la natura della manifestazione, una tra le più longeve del mondo cinematografico.

Tuttavia, molto dipende da come si evolveranno le prossime settimane. A seconda di come sarà la situazione sarà possibile che si opti per soluzioni digitali. Dopotutto la Mostra già da tempo ha attiva una sala web che offre alcune proiezioni online durante l’evento. Non è da escludere che nel caso fosse necessario si opti per una direzione di questo tipo. Per ora però tutto procede come sempre. Vi terremo aggiornati.