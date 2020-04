Fallita l’iniziativa ComicHub per la vendita di fumetti digitali

L’iniziativa di ComicHub di distribuire fumetti digitali si è spenta sul nascere. L’idea prevedeva l’uso di ComicHub, punto di vendita online che consente ai lettori di comprare fumetti dal proprio negozio di fiducia. Gli editori avrebbero potuto caricare sul sito fumetti interi per consentirne la lettura. Successivamente i fumetti selezionati sarebbero arrivati a casa dei lettori in copia fisica.

ComicHub, problemi di consegna?

“Entro le prossime due settimane sarete in grado di acquistare una copia fisica dei fumetti dal vostro negozio di fumetti locale – ovunque sulla Terra – online. Potrete leggerne una copia digitale il momento in cui lo comprerete. Il vostro negozio di fiducia riceverà una copia fisica da consegnarvi successivamente.” Sono le parole del rivenditore Ryan Higgins (Comics Conspiracy), tratte da BleedingCool.

Lo stesso Higgins, insieme al collega John Hendrick (Big Bang Comics), ha dichiarato il giorno seguente, 2 aprile, lo stop dell’iniziativa.

“L’iniziativa di ComicHub non andrà avanti. È ovvio dalle preoccupazioni sollevate dai nostri colleghi che questa non è un’iniziativa che potranno seguire. È stata ideata da persone che amano i fumetti e sono animate dalle migliori intenzioni, per far muovere ancora il denaro nella nostra industria, dai rivenditori fino ai distributori e gli editori. Ma fino al momento in cui non saremo tutti d’accordo su una soluzione che i colleghi rivenditori possano supportare, non c’è motivo per Stu [Colson, fondatore e proprietario di ComicHub] di continuare, a questo punto.“

Il dubbio principale dei rivenditori è come riuscire a mantenere efficiente la consegna di nuovi fumetti, una volta che l’emergenza sarà finita. Gli editori si “indebiterebbero” con i clienti a causa di mesi di fumetti prenotati, e i guadagni di queste pre-vendite sarà già stato speso quando arriverà il momento di consegnare i fumetti nuovi e quelli prenotati, causando problemi per i rivenditori.

A causa di queste difficoltà ComicHub non distribuirà fumetti digitali. Se vi state domandando come potete leggere fumetti online in questo periodo, qui c’è la nostra guida, e qui l’iniziativa per sostenere l’Ospedale Sacco di Milano.