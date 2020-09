Ecco come sarà Salma Hayek in Gli Eterni

Il cast de Gli Eterni, uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe in arrivo, è decisamente ricco. Diversi nomi noti dal mondo del cinema e delle serie TV saranno presenti in questa pellicola, tutti in ruoli originali che debuttano per la prima volta sul grande schermo. E fra i membri degli Eterni ci sarà anche Salma Hayek, chiamata a interpretare il personaggio di Ajak. Un leak, arrivato nelle ultime ore, permette di dare uno sguardo a come sarà nella pellicola.

Gli Eterni, i giocattoli mostrano il look di Salma Hayek

Come tante altre pellicole del Marvel Cinematic Universe, anche questo progetto è avvolto dalla totale segretezza. Nonostante la prima fase delle riprese si sia ormai conclusa da diverso tempo, ancora ci sono poche immagini riguardo al film. Si tratta perlopiù di concept art mostrate all’annuncio del cast, oltre che qualche foto rubata sul set, che però offre solo un assaggio di ciò che vedremo nella pellicola.

The official figures of the Ajak has been showed the full look at the suit from #Eternals! pic.twitter.com/TTv3p6KTxH — MCU Source (@MCU_Source) September 5, 2020

Ora però sono trapelate alcune foto dell’action figure di Ajak della linea Marvel Legends di Hasbro. Grazie a esse è possibile vedere più nel dettaglio come sarà il costume di Salma Hayek ne Gli Eterni. Sul retro inoltre è presente anche una piccola descrizione di Ajak, tradotta in diverse lingue:

“Il leader spirituale degli Eterni, Ajak può guarire gli altri ed è capace di comunicare con i Celestiali“.

Si tratta chiaramente di piccolissime informazioni per il momento, ma che sapranno sicuramente accrescere la curiosità degli appassionati. Il tutto in attesa di un ipotetico primo trailer per la pellicola che potrebbe arrivare entro qualche settimana.

Non manca infatti molto alla data di uscita de Gli Eterni, prevista per il 12 febbraio 2021, ed è tempo di dare il via alla campagna marketing. Diretto da Chloé Zhao, il film vedrà un ricco cast come si diceva, formato tra gli altri da Kit Harington, Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek e Kumail Nanjiani.