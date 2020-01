Gli Eterni: nuove foto per Sersi e Cavaliere Nero dal set

Direttamente dal set de Gli Eterni arrivano le prime immagini della prossima coppia romantica del Marvel Cinematic Universe. L’ultima serie di foto trapelate dal set mostra Dane Whitman e Sersi. I due sono interpretati rispettivamente da Kit Harington e Gemma Chan che si vedono in atteggiamenti intimi.

Romance brewing! ❤️ Kit Harington (Black Knight) and Gemma Chan (Sersi) on the set of #TheEternals! pic.twitter.com/p6lZfqrgJj — Marvel Stuff (@marveIstuff) January 18, 2020

La storia d’amore fra questi due personaggi non sorprende i fan più attenti dei fumetti Marvel. Cavaliere Nero e Sersi sono da sempre legati a livello sentimentale nelle pagine dei comics. La coppia si è perfino unita agli Avengers nel corso della sua storia. The Eternals sarà ambientato dopo Avengers: Endgame. Nonostante i protagonisti abbiano una storia millenaria. La distruzione scatenata da Thanos, sventata in seguito da Iron Man, Captain America, Thor e tutti gli altri, li costringerà infatti ad uscire di nuovo allo scoperto.

Gli Eterni: uscita prevista per novembre 2020

Oltre a Harington e alla Chan, nel cast troviamo anche Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari. Oltre a Brian Tyree Henry in quelli dell’inventore Phastos, Salma Hayak nel ruolo della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh in quello dell’eternamente giovane e attraente Sprite. Per chiudere con Don Lee come Gilgamesh, Barry Keoghan come Druig e Angelina Jolie nella parte della feroce guerriera Thena. L’uscita è prevista per novembre 2020.

Ricordiamo che Gli Eterni (Eternals) nei fumetti dell’universo Marvel sono una specie di esseri sovrumani. Ideati da Jack Kirby (testi e disegni) e pubblicati dalla Marvel Comics, sono apparsi la prima volta in The Eternals (prima serie) n. 1 (luglio 1976). Sono un ramo del genere umano manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti malvagie, i Devianti. Gli Eterni presentano abilità fisiche e mentali superiori a quelle dell’homo sapiens sapiens. La serie dedicata agli Eterni è stata pubblicata in Italia dalla Editoriale Corno, in una collana mensile di 29 numeri di 64 pagine a colori.