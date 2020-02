Loki, la serie Disney+ introdurrà un grande villain nel MCU?

Arrivano nuove notizie su Loki, serie TV Disney+ incentrata sull’ex-villain del Marvel Cinematic Universe. Per il momento si tratta solamente di rumor, non ancora confermati, ma secondo un noto insider lo show potrebbe portare all’introduzione di uno dei più importanti personaggi dei fumetti. Fate attenzione perché nelle prossime righe potrebbero esserci spoiler importanti per lo show e il futuro del franchise.

Loki, spazio a un nuovo grande villain nella serie?

A parlarne è Daniel RPK, noto nell’ambiente per i suoi scoop sul mondo del Marvel Cinematic Universe. Secondo quest’ultimo, la serie dovrebbe introdurre nella saga Kang il Conquistatore, uno degli avversari più importanti degli Avengers. Una notizia che, nonostante sia al momento poco più di un rumor, non sarebbe così inaspettata, per diversi motivi.

Nel primissimo teaser dello show mostrato al Super Bowl infatti, vediamo Loki indossare una tuta della Time Variance Authority, organizzazione fittizia che protegge il continuum spazio-temporale nel mondo Marvel. Questo conferma che lo show tratterà il tema dei viaggi nel tempo, riprendendolo da Avengers: Endgame. E questo potrebbe benissimo collegarsi al personaggio di Kang il Conquistatore.

Questo villain infatti fa degli spostamenti nel flusso del tempo una delle sue caratteristiche principali. Nei fumetti questo proviene dal lontano futuro, per essere precisi dal XXX° secolo. Da qui è partito per viaggiare nel passato a più riprese, creando ovviamente il caos nelle linee temporali. Loki e la Time Variance Authority potrebbero quindi avere un ruolo nell’impedire le sue malefatte.

Inoltre, la presenza del personaggio potrebbe essere un ulteriore passo nella creazione dei Giovani Vendicatori cinematografici. Ci sono stati infatti diversi indizi del debutto futuro del team nell’universo narrativo e Kang ha un ruolo di rilievo nelle loro origini. Da giovane infatti è stato proprio lui nei panni di Iron Lad a formare il gruppo, con l’obiettivo di impedire la propria evoluzione in villain.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Kang il Conquistatore come villain in Loki?