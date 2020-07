Space Force rinnovata per una seconda stagione?

Secondo nuove indiscrezioni, Netflix ha rinnovato Space Force per un seconda stagione. What’s On Netflix è la fonte di questo rapporto che svela: “Space Force, una delle serie di commedie più controverse di Netflix, secondo quanto riferito è stata rinnovata per una seconda stagione. In precedenza ci avevano detto che Netflix Warrior Nun, Ozark e Fate: A Winx Saga sono stati tutti rinnovati. Netflix ha già confermato che Ozark è stato rinnovato“.

Il nome scelto per lo show ha aperto un contenzioso con il Governo USA. Anche se pare non abbia alcuna relazione con la più recente organizzazione dell’esercito americano. A causa di questa situazione, tuttavia, la prima battaglia della Space Force degli Stati Uniti potrebbe essere una guerra di marchio combattuta in tribunale piuttosto che nello spazio. Gli avvocati delle forze armate statunitensi hanno fatto ben poco per assicurarsi il nome della Space Force come marchio registrato. Netflix è stato molto più aggressivo e ha già bloccato i diritti sul nome in diversi paesi. Nonostante condividano il nome, entrambe le entità difficilmente possono creare confusione. È improbabile che la commedia in streaming induca i suoi spettatori a pensare che stiano guardando una serie su un vero ramo dell’esercito americano.

La sinossi di Space Force

Space Force è stata creata da Greg Daniel e Steve Carell. La serie è composta da Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers e Tawny Newsome. La prima stagione è attualmente disponibile su Netflix. Di seguito la sinossi ufficiale dello show: “La vita del generale Mark R. Naird, un pilota pluridecorato che sogna di comandare l’aeronautica militare, è stravolta quando gli viene chiesto di prendere le redini della nuova sesta branca delle forze armate americane: la Space Force”. Il protagonista: “Scettico ma determinato, Mark si trasferisce con la famiglia in una base remota del Colorado dove, insieme a un eterogeneo gruppo di scienziati e “Spacemen”, cerca di riportare rapidamente astronauti americani sulla Luna e conseguire il dominio totale dello spazio, come richiesto dalla Casa Bianca”.