Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale per l’ultimo film di “SpongeBob”. Il gigante dello streaming ha acquisito i diritti esteri per “SpongeBob: Amici in fuga”, il titolo di animazione Paramount ritardato due volte da Viacom. Il film è una delle tante uscite rinviate quest’anno a causa dalla pandemia di coronavirus. L’accordo include il Canada, ma non la Cina, dove Netflix non è presente. Per adesso non è stata fissata una data di lancio della pellicola di SpongeBob da parte di Netflix. Il tutto non avverrà prima del 2021. La Paramount ha annunciato a fine giugno, prima dell’accordo, che “Sponge on the Run”, questo il titolo originale, avrebbe rinunciato completamente ai cinema e avrebbe debuttato come titolo VOD a pagamento all’inizio del 2021.

Il film è diretto da Tim Hill

Il film è stato diretto per l’occasione da Tim Hill e vede SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto dei personaggi di Bikini Bottom come protagonisti principal. Dopo che la sua lumaca di mare domestica Gary viene rapita, lui e Patrick si imbarcheranno in un’epica avventura per riportare Gary a casa. Nell’affrontare i momenti piacevoli e pericolosi di questa missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici capiranno ancora di più quanto sia importante la vera amicizia grazie alla quale nessun ostacolo è insormontabile.

SpongeBob (SpongeBob SquarePants) è una serie televisiva animata realizzata, subito dopo la cancellazione della serie La vita moderna di Rocko. L’idea è del biologo marino e disegnatore Stephen Hillenburg e prodotta dalla sua compagnia, chiamata United Plankton Pictures. Sebbene la sua prima trasmissione sia stata messa in onda in America nel 1999, la serie è stata ideata diversi anni prima. In Italia, la serie è stata trasmessa a partire dal 30 agosto 2004. I diritti per la serie in Italia sono stati acquistatati da Mediaset e gli episodi sono stati trasmessi su Italia 1.