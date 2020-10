Ryan Reynolds diventerà l’attore più pagato di tutto il MCU?...

L’interpretazione di Ryan Reynolds di Deadpool della Marvel è amata sia dai fan che dai critici, quindi non dovrebbe sorprendere che ci siano state molte domande su cosa accadrà al personaggio ora che i Marvel Studios hanno il suo controllo. Nel tempo sono arrivate molte voci e persino prese in giro dello stesso Reynolds (una delle quali mostrava una foto dell’attore ai Marvel Studios), ma niente di concreto. Daniel RPK (tramite ComicBookMovie) riferisce che l’attore è stato corteggiato da Kevin Feige con il contratto più redditizio mai offerto a un attore per un franchise. Se la voce è veritiera, le implicazioni di un tale contratto hanno un peso enorme sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

Ryan Reynolds potrebbe apparire in vari cameo

Se Ryan Reynolds firma un contratto importante, sarebbe lecito ritenere che si tratta di un accordo multi-immagine che non solo includerebbe più uscite da solista di Deadpool, ma anche vari cameo in altri film e team-up come The Avengers. Questo potrebbe portare a pensare che Deadpool sia il ‘nuovo cameo di Stan Lee’. Potremmo vedere Wade Wilson apparire in ogni film del Marvel Cinematic Universe in qualche modo. Inoltre il personaggio potrebbe fare molti riferimenti ai film X-Men del passato.

Lo scorso anno Forbes ha elencato sei attori MCU tra i primi 100 attori più pagati di Hollywood. La star di Thor Chris Hemsworth il più alto in graduatoria al 24esimo posto con un incasso di $76,4 milioni per il 2019. Altri nomi MCU presenti sono: Robert Downey Jr. ($66 milioni), Bradley Cooper ($57 milioni), Scarlett Johansson ($56 milioni), Chris Evans ($43,5 milioni) e Paul Rudd ($41 milioni).