DC Comics: cambiano tutte le date dei film in programma...

La Warner Bros. ha apportato modifiche significative alle prossime date di uscita dei suoi film DC Extended Universe The Batman, The Flash, Shazam 2 e Black Adam. Il Batman con protagonista Robert Pattinson si sposterà dal 1° ottobre 2021 al 4 marzo 2022. The Flash di Ezra Miller si sposterà dal 3 giugno 2022 al 4 novembre 2022, che in precedenza era la data di Shazam!: Fury of The Gods. Il sequel di Zachary Levi arriverà ora il 2 giugno 2023. Infine, Black Adam di Dwayne Johnson passa dal debutto il 22 dicembre 2021 all’incertezza di una nuova data.

The Batman ha stupito uno stop di due settimane

La produzione di The Batman si è interrotta all’inizio di settembre dopo che Robert Pattinson è risultato positivo al coronavirus (COVID-19). La macchina organizzativa è ripartita due settimane dopo. Nel frattempo, The Flash sta girando intorno a Billy Crudup per riprendere il suo ruolo nella Justice League come il padre di Barry Allen, Henry Allen, oltre a offrire un “riavvio” al DCEU. Il titolo ufficiale di Shazam 2 è stato rivelato al DC FanDome e Black Adam ha trovato il suo Hawkman ad Aldis Hodge.

Diretto da Matt Reeves e scritto da Reeves e Mattson Tomlin, The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne Batman. Oltre a Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman. Completano la squadra Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot / The Penguin, Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton/The Riddler, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone e Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale Gil Colson. Il film arriva nelle sale il 4 marzo 2022.

Black Adam non ha una data di uscita

Diretto da Andy Muschietti con una sceneggiatura di Christina Hodson, The Flash è interpretato da Ezra Miller nei panni di Barry Allen. L’arrivo nelle sale è previsto per il 4 novembre 2022. Diretto da David F. Sandberg, Shazam !: Fury of the Gods vede Zachary Levi nei panni di Shazam, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freeman, Asher Angel nei panni di Billy Batson e Marta Milans nei panni di Mama Rosa. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 2 giugno 2023. Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam è interpretato da Dwayne Johnson, Noah Centineo e Aldis Hodge. Il film attualmente non ha una data di uscita. La Dc ha quindi ricollocato parecchi film.