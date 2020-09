Falcon: uno sguardo al personaggio dal set della serie Disney+...

La prossima serie spin-off di Captain America di Disney+ The Falcon and the Winter Soldier sta finalmente per uscire. Man mano che la fatidica data si avvicina, possiamo aspettarci di vedere altre anticipazioni dal cast e dalla troupe. Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson AKA The Falcon, ha condiviso una foto su Twitter rivelando il nuovo costume del suo personaggio.

The boyz are back in town! Having fun while social distancing… #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier pic.twitter.com/hpCy7vuFFa — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) September 15, 2020

Lo show seguirà le gesta di Falcon e Winter Soldier

Alla fine di Avengers: Endgame, Rogers ha passato il suo scudo a Wilson come un modo per portare avanti l’eredità di Capitan America. Ma l’abito di Wilson ha una sua personalità e ricorda molto alcune delle versioni che ha indossato nei fumetti Marvel. Nel complesso, il nuovo costume ricorda che questo spettacolo è un allontanamento dai film di Capitan America e Avengers che abbiamo già visto. E potrebbe essere davvero una buona cosa. The Falcon and the Winter Soldier seguirà la relazione tra Wilson e Bucky Barnes (Sebastian Stan), noto anche come Winter Soldier. Da dove eravamo rimasti l’ultima volta, Wilson e Barnes avevano raggiunto una sorta di tregua. Non sono amici, ma nemmeno avversari.

La serie si concentrerà anche sulla transizione di Wilson nel ruolo di Capitan America, mentre il governo tenta di portare via lo scudo. In origine, The Falcon and the Winter Soldier doveva uscire alla fine di agosto. Questo chiaramente non è stato possibile a causa del Covid-19. In un recente episodio del suo podcast sul Murphy’s Law, precisamente ad inizio giugno, Charles Murphy ha lasciato intendere che entrambi i protagonisti dello show saranno in situazioni diverse entro la fine della prima stagione, tanto che in vista di una seconda stagione, il titolo dello show potrebbe cambiare. “Uscendo dalla prima stagione, [Bucky Barnes e Sam Wilson] avranno attraversato qualcosa di traumatico tanto da essere diversi”, ha spiegato Murphy. “Ad un certo punto c’era sicuramente un piano per una seconda stagione. Se avessero avuto la seconda stagione, non si chiamerebbe The Falcon and the Winter Soldier Stagione 2, ma avrebbe un altro nome, collegato tematicamente a qualcos’altro”.