Jim Carrey sarà Joe Biden al Saturday Night Live

Saturday Night Live ha annunciato che Jim Carrey interpreterà il candidato presidenziale democratico Joe Biden nella prossima 46a stagione. SNL si sta preparando per un ritorno allo Studio 8H dopo una stagione unica iniziata da casa, che per caso è arrivata nel bel mezzo della stagione elettorale forse più folle di tutti i tempi. Ecco come il creatore e produttore esecutivo di SNL Lorne Michaels, ha spiegato a Vulture come sia arrivato a Carrey. “C’era un certo interesse da parte sua. E poi abbiamo risposto, ovviamente, positivamente”. Per poi aggiungere: “Ma si è trattato di discussioni su quale fosse la ripresa. Lui e Colin Jost hanno avuto un sacco di discussioni. Anche lui e io. Darà alla parte energia e forza e … [Ride.] Si spera sia divertente”.

Lorne Michaels ha annunciato anche altre novità

Lorne Michaels ha annunciato anche alcuni cambiamenti entusiasmanti, oltre a Jim Carrey nei panni di Joe Biden, tra cui la nuova scrittrice Anna Drezen e tre nuovi personaggi in primo piano: Lauren Holt, Punkie Johnson e Andrew Dismukes. Un’elezione senza precedenti richiede anche una stagione senza precedenti di SNL. Michaels è pronto a dare il via alla stagione 46 con cinque spettacoli dal vivo di fila. Le riprese riprenderanno il 3 ottobre con una presenza limitata nello storico Studio 3. Il pubblico assisterà quindi ai momenti comici dal vivo, da sempre una parte importante dello show, tuttavia si stanno ancora individuando le modalità per assicurare a tutti i presenti la sicurezza.

Nelle nuove puntate di Saturday Night Live appariranno anche Kate McKinnon, Aidy Bryant, Cecily Strong e Kenan Thompson. Il Saturday Night Live è un programma comico e di varietà in onda il sabato sera sulla NBC. Lo show è andato in onda per la prima volta l’11 ottobre 1975, col titolo di NBC’s Saturday Night, ed è uno dei programmi di maggior successo e più longevi della storia della televisione. Ogni settimana il cast dello show è affiancato da uno o più ospiti famosi, i quali si cimentano in sketch comici e parodistici.