Soul aprirà la Festa del Cinema di Roma

Il cartone animato “Soul” di Disney e Pixar è stato scelto come film di apertura della Festa del cinema di Roma. L’evento si svolgerà dal 15 al 25 ottobre. Una rappresentante del festival ha tuttavia dichiarato di non essere sicura della presenza del regista del film Pete Docter, che è anche direttore creativo dei Pixar Animation Studios. Inoltre, non è chiaro quali siano i piani di rilascio della Disney per “Soul”. Al momento lo studio ha fissato una data di uscita negli Stati Uniti per il 20 novembre, sebbene Variety abbia riferito che sono al vaglio altre opzioni, come il trasferimento diretto a Disney+.

Antonio Monda orgoglioso di aprire con Soul

“Credo che la Pixar rappresenti uno dei nuovi eventi cinematografici più eccitanti e rivoluzionari degli ultimi 30 anni“, ha detto il capo del Festival di Roma Antonio Monda. Inoltre ha aggiunto di essere “orgoglioso ed estremamente lieto di inaugurare la XV Festa del Cinema di Roma con Soul, un film straordinario che può parlare a tutti”. “Soul”, che è co-diretto da Docter con il drammaturgo Kemp Powers (“One Night in Miami”), è il debutto alla produzione di Dana Murray. Quest’ultima è stata nominata per un Oscar per il cortometraggio del 2017 “Lou”.

“Pete Docter fa film che sono emotivamente profondi”, ha detto Murray, parlando di “Soul” in una recente intervista con Variety. “Le persone se ne andranno pensando davvero alle loro vite. Siamo così presi dalle nostre cose da fare”. Ha aggiunto Dana Murray che ha infine spiegato: “[Si tratta di] apprezzare le cose più piccole, un tema a cui la maggior parte delle persone può relazionarsi. Gustare un pezzo di pizza per strada con gli amici: piccole cose che sembrano l’affare più grande in questo momento”.