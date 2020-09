Soul passerà direttamente su Disney+?

Black Widow si avvia verso l’ennesimo rinvio, mentre Disney/Pixar’s Soul è potenzialmente in procinto ad una premiere su Disney+. Secondo Variety, è probabile che la Disney ricollochi Black Widow e opti per far debuttare Soul su Disney+. L’uscita del film d’animazione è prevista nelle sale per il 20 novembre. Così come per Raya e l’ultimo Drago, anche per Soul la decisione di spostare la data d’uscita è avvenuta nel mese di aprile (Raya e l’Ultimo Drago uscirà 12 marzo 2021).

Anche Wonder Woman verso il rinvio

La scorsa settimana è stato pubblicato un rapporto secondo cui Black Widow e Wonder Woman sarebbero stati spostati a fine anno. Ciò era dovuto al fatto che i cinema nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti, tra cui New York, Los Angeles e San Francisco, non potevano riaprire completamente. Finora, l’amministratore delegato della Disney Bob Chapek ha affermato che la società non ha intenzione di rilasciare Black Widow su Disney+, anche se non lo escluderebbe completamente. Mulan ha recentemente debuttato su Disney+ Premier Access, che ha permesso agli abbonati di pagare $ 29,99 per noleggiare il remake live-action. Non è noto se Soul sarà gratuito per gli abbonati Disney + come Artemis Foul e Onward o parte di Premier Access.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow è interpretato da Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff/Black Widow, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova. Oltre a David Harbour nei panni di Alexei Shostakov / Red Guardian, O-T Fagbenle nei panni di Rick Mason e Rachel Weisz. Il film arriverà nelle sale, tranne rinvii, il 6 novembre. Soul segue le vicende di Joe Gardener, il direttore di una banda musicale delle scuole medie con la grande passione per i jazz. Il suo sogno è quello di suonare all’Half Note, un prestigioso locale di New York. Improvvisamente, dopo 20 anni di tentativi, raggiunge l’obiettivo. Ma il destino si rivela beffardo.