Uncharted cambia di nuovo data di uscita

Il film di Uncharted, così come Spider-man 3, cambia nuovamente data di uscita nelle sale cinematografiche a causa dell’epidemia di Coronavirus. Al momento Sony ha comunicato che la nuova data di uscita del film sarà il 16 Luglio 2021. In pratica si tratta di un anticipo rispetto all’ultima data comunicata, l’8 Ottobre 2021. Il film ha avuto una storia di sviluppo piuttosto lunga e contorta. Il primo regista associato al progetto fu addirittura David O. Russell nel 2010, con Mark Wahlberg scelto per interpretare il protagonista Nathan Drake. Nel tempo si sono susseguiti vari registi che hanno abbandonato il progetto per diversi motivi.

Mark Wahlberg parla di Uncharted

La star Mark Wahlberg, in una recente intervista rilasciata a Collider, ha svelato alcuni dettagli relativi ad Uncharted. Mark Wahlberg è tornato nel cast lo scorso novembre, per interpretare Victor “Sully” Sullivan, celebre aiutante di Nathan. Nell’intervista Wahlberg ha parlato proprio di questo particolare: “Sono stato legato a questa produzione per anni, e come saprete dovevo interpretare Nathan Drake e ora invece sono Sully”, ha ammesso. Per poi spiegare con un filo di amarezza: “Mi ricorda la situazione con The Fighter, a volte c’è un orologio che ticchettava, un orologio biologico che ti dice di velocizzare le cose”.

Il nuovo film punterà su una versione più giovane del personaggio con Mark Wahlberg quindi tagliato di conseguenza. Una piccola beffa sta nel ricordare che l’attore entrò nel progetto nel 2009, quando aveva un’età praticamente perfetta per rappresentare il Nathan dei videogame.

Ricordiamo che la serie di videogiochi, creata dallo sviluppatore Naughty Dog e pubblicata da PlayStation, ha finora venduto oltre 41 milioni di copie nel mondo. La storia è incentrata su Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo per scoprire vari misteri storici. La serie è iniziata con Drake’s Fortune, pubblicato su PlayStation 3 nel 2007.