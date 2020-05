Sandman: per l’audiolibro scelto un cast stellare!

Neil Gaiman ha svelato attraverso Twitter tutti gli attori che lo affiancheranno nella lettura del celebre fumetto Sandman di cui è anche in sviluppo una serie TV per Netflix. Il cast vocale della versione in arrivo su Amazon Audible sarà composto da Gaiman (Narratore) McAvoy (Sogno), Riz Ahmed (Corinzio), Kat Dennings (Morte), Taron Egerton (John Constantine), Samantha Morton (Urania Blackwell). Oltre a Andy Serkis (Matthew il Corvo), Bebe Neuwirth (La Gatta Siamese) e dulcis in fundo Michael Sheen (Lucifero). La prima parte dell’audio-fumetto sbarcherà sulla piattaforma streaming il prossimo 15 luglio con i primi tre volumi dell’opera originale.

L’adattamento si concentra sui primi tre volumi

David Blu, direttore degli Audible Originals, ha dichiarato: “Questo fenomeno culture prenderà vita grazie a un cast davvero eccezionale”. Per poi aggiungere: “Siamo onorati di lavorare al fianco di Neil Gaiman e DC per creare un adattamento davvero coinvolgente che siamo sicuri i fan e gli ascoltatori adoreranno”. Mentre The Sandman di DC Comics è composto da dieci principali romanzi grafici, tre raccolte di sequel e una serie di spin-off ambientati nell’universo di Gaiman. L’adattamento di Audible si concentra sui primi tre volumi della serie (“Preludi e Notturni”, “Casa di bambola” e “Le terre del sogno”).

Maggs è il produttore esecutivo del progetto, nonché scrittore e regista, con una colonna sonora originale del pluripremiato compositore e musicista James Hannigan. The Sandman è un’opera uscita in 75 numeri fra il 1989 ed il 1996 sotto l’etichetta Vertigo della DC. Negli anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è ritenuta una delle migliori saghe a fumetti di sempre: il Los Angeles Times la definisce “La più grande saga epica nella storia dei fumetti”. Stephen King, nell’introduzione a uno dei volumi che ne raccolgono le storie, le definisce: “Storie grandiose e noi tutti siamo fortunati a possederle”.