Robert Downey Jr produrrà la serie Nexflix di Sweet Tooth...

Netflix ha dato il via libera a una serie di otto episodi dal vivo basata sulla serie di fumetti Vertigo di Jeff Lemire, Sweet Tooth. La serie racconta la storia del giovane Gus – metà ragazzo, metà cervo – che lascia la sua dimora nella foresta per scoprire un mondo devastato da un evento catastrofico. Gus si unisce a una famiglia di altre creature ibride, metà umani e metà animali, per trovare risposte dietro a questo nuovo mondo e al mistero delle proprie origini.

Sweet Tooth: il cast della serie

Prodotta da Robert Downey Jr. e Susan Downey per il Team Downey. Christian Convery (Beautiful Boy), Nonso Anozie (Game of Thrones), Adeel Akhtar (The Big Sick) e Will Forte (The Last Man on Earth) sono i protagonisti, con James Brolin (Avengers: Endgame) voce narrante dello show. Scritto da produttori esecutivi e showrunner Jim Mickle (Hap e Leonard) e Beth Schwartz (Arrow). Schwartz, Mickle, Robert Downey Jr. e Downey sono i produttori esecutivi insieme a Amanda Burrell e Linda Moran del Team Downey. Evan Moore produrrà la serie, che proviene dalla Warner Bros. TV.

Jeff Lemire aveva espresso il suo gradimento per l’adattamento

Jeff Lemire, parlando della prospettiva di un adattamento di Sweet Tooth, in un’intervista del 2013 con CBR, aveva espresso il suo gradimento per l’eventuale adattamento cinematografico in televisione. “Ma sì, mi piacerebbe vederlo adattato”, aveva esordito. Per poi aggiungere: “Penso forse più come un film che come uno show televisivo. Potrebbe davvero essere ridotto all’idea originale che avevo, ovvero dei primi 10 o 11 numeri della serie”. Infine: “Tutto il resto potrebbe essere tagliato. Semplicemente non ho il lusso di stare seduto a pensare a quello che succede perché è fuori dal mio controllo, davvero”. La storia sviluppata nei fumetti da Lemire ricorda romanzi quali La strada e L’ombra dello scorpione, presentandoci una nuova visione post-apocalittica del mondo.