Se ha manifestato difficoltà nella sua corsa cinematografica a livello internazionale, Mulan ha invece ottenuto un “weekend di apertura” molto positivo su Disney+. Secondo la società di ricerca analitica 7Park Data, oltre il 25% delle famiglie statunitensi ha acquistato Mulan la scorsa settimana per il prezzo di $ 30. Situazione che ha reso il live-action tra i più visti. E poiché la Disney non deve condividere tali entrate con gli espositori cinematografici, significa che le entrate lorde che hanno ricevuto probabilmente superano di gran lunga quelle che avrebbero realizzato con un’uscita tradizionale.

Ottimi risultati sul servizio streaming

Una stima suggerisce che ci sono circa 30 milioni di abbonati Disney+ negli Stati Uniti. Se il 29% degli utenti ha davvero pagato per guardare Mulan su Disney+, ciò si traduce in un frame di apertura di oltre 260 milioni di dollari. Se un film li incassasse al botteghino, si collocherebbe al 2° posto nella lista delle aperture nazionali di tutti i tempi. Tradotto in numeri, solo un pelo prima di Avengers: Infinity War. La Disney non ha ancora rivelato i numeri ufficiali e probabilmente non lo farà, a meno che non vengano fuori durante una chiamata degli azionisti.

I servizi di streaming notoriamente mantengono il segreto sulle visualizzazioni esatte e sulle entrate generate dai media online. Supponendo che i numeri siano reali, ciò non significa la fine dei cinema come li conosciamo, almeno non ancora. La situazione di Mulan è ancora un’eccezione. Quasi tutti i blockbuster mainstream che usciranno quest’anno hanno subito rinvii, e i pochi che sono andati in streaming – Trolls World Tour, Bill e Ted Face the Music – sono finiti con un numero enorme di spettatori da casa.