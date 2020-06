Se gran parte del mondo dell’intrattenimento è ancora in sospeso a causa della pandemia di COVID-19, i fan non frenano l’entusiasmo per film e serie che stanno per arrivare. Per molti, gli spettacoli Disney+ dei Marvel Studios sono sicuramente in cima a quella lista. Tra questi The Falcon and The Winter Soldier, che seguirà le avventure di Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan).

In un recente episodio del suo podcast sul Murphy’s Law, Charles Murphy ha lasciato intendere che entrambi i protagonisti dello show saranno in situazioni diverse entro la fine della prima stagione, tanto che in vista di una seconda stagione, il titolo dello show potrebbe cambiare. “Uscendo dalla prima stagione, [Bucky Barnes e Sam Wilson] avranno attraversato qualcosa di traumatico tanto da essere diversi”, ha spiegato Murphy. “Ad un certo punto c’era sicuramente un piano per una seconda stagione. Se avessero avuto la seconda stagione, non si chiamerebbe The Falcon and the Winter Soldier Stagione 2, ma avrebbe un altro nome, collegato tematicamente a qualcos’altro”.

Secondo qualche fan dei fumetti Marvel, giocherà un ruolo fondamentale nelle puntate dello show la decisione di Captain America di considerare Falcon il suo erede. Nella seconda stagione quindi potrebbe cambiare il nome del supereroe del personaggio interpretato da Anthony Mackie.

Wyatt Russell sarà John F. Walker

Di sicuro sappiamo che Wyatt Russell (Overlord, Lodge 49) vestirà nella prima serie live-action Marvel Studios targata Disney+ i panni di John F. Walker, meglio noto ai fan dei fumetti come US Agent. Essendo un nuovo e importante personaggio del MCU Marvel Entertainment ha pensato di condividere un interessante video per spiegare ai neofiti chi sia US Angent nei fumetti. L’uscita di The Falcon and the Winter Soldier è prevista in autunno.