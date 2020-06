William Shatner apre a un ritorno come Kirk in Star Trek

L’icona di Star Trek, William Shatner, ha aperto all’idea di tornare come James T. Kirk in una puntata futura della serie. Shatner, in una chiacchierata con Metro UK sull’argomento di Star Trek, ha aperto alla possibilità di tornare come Capitano Kirk a patto di “avere un ragionevole senso” e che “non fosse solo un cameo”. Questo è uno sviluppo piuttosto interessante per i fan di Star Trek, dato che Shatner è stato in precedenza scettico nel tornare al franchise. Tant’è che all’inizio di quest’anno ha dichiarato che il ruolo di Kirk è “abbastanza ben interpretato a questo punto”.

No. I think Kirk’s story is pretty well played out at this point. https://t.co/30qVk9uxKN — William Shatner (@WilliamShatner) March 2, 2020

William Shatner non rientrerebbe per un semplice cameo

“Se lo avessero scritto e avesse un senso ragionevole allora mi piacerebbe [far rivivere il Capitano Kirk]”, ha infatti ammesso l’attore. Per poi aggiungere: “Non farei una serie. Se il ruolo è stato scritto correttamente e non era un cameo: essere lì solo per mostrare la mia faccia, non lo farei”. Per sua fortuna, effettivamente esistono corsie aperte verso questo suo ritorno. Sia Star Trek: Picard che Star Trek: Discovery infatti hanno strutture che offrono molteplici strade per il ritorno di un ‘vecchio’ Capitano Kirk.

Ricordiamo infine che James Tiberius Kirk è un personaggio dell’universo fantascientifico di Star Trek, apparso in serie televisive, libri, fumetti e videogiochi. È il capitano dell’USS Enterprise NCC-1701 prima e della USS Enterprise NCC-1701-A dopo, ed è protagonista della prima serie televisiva Star Trek – La serie classica e dei primi sette film su Star Trek, dove è interpretato dall’attore canadese William Shatner, che successivamente diede anche la voce al capitano Kirk della serie animata.