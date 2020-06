Black Mirror, il 2020 è la sesta stagione: la pubblicità virale

Charlie Brooker, creatore della serie originale di Netflix Black Mirror, ha dichiarato un mese fa che la sesta stagione era in pausa. “Sono stato impegnato nel fare alcune cose. Non so cosa posso dire di quello che sto facendo e cosa invece no”. Per poi aggiungere: “Al momento non so se potrebbe esserci la voglia di vedere storie riguardanti le società che vanno a pezzi, quindi non sto lavorando a nuovi episodi di Black Mirror”. Una scelta che può essere condivisa: “Sono orientato verso la possibilità di rivisitare il mio talento comico, quindi sto scrivendo degli script con l’obiettivo di far ridere prima di tutto me stesso”. Parole nette che hanno chiuso, al momento, ad una sesta stagione.

Creato uno slogan da un’agenzia pubblicitaria

Non è insolito però leggere commenti in merito alle terribili somiglianze tra questo 2020 e la serie TV. I suoi scenari, che raccontano di società al collasso e situazioni estreme, sembrano davvero quelli di oggi. A tal proposito, un’agenzia pubblicitaria di Madrid (la Brother Ad) ha deciso di utilizzare lo slogan per creare uno spot sulla sesta stagione di Black Mirror. L’agenzia ha commentato con queste parole la decisione: “Su Netflix, la quinta è l’ultima stagione che puoi vedere. La sesta sta succedendo nel mondo reale”. La pubblicità consente alle persone di scattare una foto con se stessi riflessi nella stessa, come se fossero protagonisti dello show. Una trovata che ha rapidamente fatto il giro del web. Svariati i commenti su Twitter, dove le foto dalla Spagna sono state particolarmente diffuse.

Netflix clearly opted for an immersive experience of Black Mirror Season 6. Their latest ad being just a mirror held up to the world. #blackmirror pic.twitter.com/t3CJeW5a8f — Chelsea (@chelseacassio) June 3, 2020

Black Mirror è una serie televisiva britannica, prodotta da Charlie Brooker per Endemol. Si tratta di una serie antologica, in quanto scenari e personaggi sono diversi per ogni episodio. La fiction, ambientata nel futuro, ma in realtà ispirata al mondo di oggi, è incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall’introduzione di nuove tecnologie, in particolare nel campo dei media.