Ridley Scott, in una chiacchierata con Justin Chang del Los Angeles Times, è tornato a parlare di Alien, non escludendo l’ipotesi di un sequel. Il regista ha infatti dichiarato: “Ciò che ho sempre pensato mentre stavo realizzando Alien, il primo film, è il motivo per cui una creatura come questa fosse stata creata e perché stava viaggiando in quello che ho sempre pensato fosse una nave cargo militare, che stava trasportando un carico di uova.”. Per poi aggiungere: “Qual era il proposito del veicolo e quale quello delle uova? Questo è ciò che immagino ancora ci si chieda per un nuovo film: chi, perché e per quale motivo?”

Ridley Scott sta quindi considerando la possibilità di continuare il franchise raccontando gli eventi che hanno portato alla storia mostrata in Alien. Scott ha anche da tempo parlato della possibilità di realizzare un sequel di Covenant per continuare il racconto sui pericoli legati all’intelligenza artificiale. Resta quindi in piedi l’ipotesi che venga realizzata una serie tv legata al franchise.

Alien, il capolavoro di Ridley Scott

Ricordiamo che Alien è un film del 1979 diretto da Ridley Scott. Il film è capostipite di una fortunata serie di pellicole e fumetti. È considerato uno dei capolavori del regista, e in generale uno dei migliori film di fantascienza della storia del cinema. È anche la pellicola che ha lanciato la carriera dell’attrice Sigourney Weaver.

Le vicende ruotano attorno a una specie aliena che nella storia viene identificata con la generica definizione xenomorfa. Questa è costituita da feroci predatori dotati di intelligenza ma incapaci di provare emozioni. La loro riproduzione avviene come parassiti annidandosi nei corpi di altri esseri viventi provocandone la morte. Alien ha avuto tre sequel, tutti con Sigourney Weaver come protagonista. Ovvero Aliens – Scontro finale, Alien³ e Alien – La clonazione. Sono stati inoltre prodotti due film ispirati al soggetto originale e con ambientazione anteriore, Alien vs. Predator e Aliens vs. Predator 2, collegati con un’altra serie cinematografica, Predator.