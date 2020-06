Sembra che Warner Bros. stesse considerando di continuare il filone dei film sui villain, analizzando un altro personaggio appartenente alla famosa serie di Batman. In particolare l’attenzione si è concentrata su Bane, col pensiero che il film potesse replicare il successo di Joker. Tuttavia, le indiscrezioni parlano al momento di un’idea che non trova al momento conferme. “Un potenziale progetto per il cattivo avrebbe visto una visione assolutamente più seria sul grande schermo” fa sapere Heroic Hollywood con Umberto Gonzalez che poi aggiunge: “Dopo il successo a sorpresa del pluripremiato Joker di Joaquin Phoenix, Heroic Hollywood ha appreso esclusivamente che ci sarebbe stato un tentativo di presentare un film su Bane”.

Umberto Gonzalez ha inoltre aggiunto: “In modo simile al film di Todd Philips, avrebbe potuto offrire al regista la possibilità di esplorare la psiche del cattivo con uno studio del personaggio, anche se si spera con un po’ più di risse”. In un video su Youtube ha anche spiegato che: “Proprio come Joker ha evitato di appoggiarsi troppo al mantello e al cappuccio, è possibile che il film solista di Bane non avrebbe caratterizzato l’eroe iconico”. Al momento, dunque, quello su Bane rimane un progetto che non trova conferma. Bisognerà attendere i prossimi mesi per scoprire se quella che ora è un’idea diventi realtà.

Nel film The Batman non ci sarà

Nel frattempo, The Batman si sta preparando per tornare in produzione a Londra. Il film Batman di Robert Pattinson ha già una lunga lista di criminali, ma Bane non è uno di questi. Anche se, secondo un nuovo rapporto, il celebre villain potrebbe apparire nel sequel del film di Matt Reeves con Robert Pattinson, dato che il primo capitolo vedrà la presenza di altri villain, inclusi l’Enigmista, Pinguino e Catwoman, interpretati rispettivamente da Paul Dano, Colin Farrell e Zoe Kravitz. Bane, noto in Italia anche col nome Flagello, il cui vero nome è Dorrance, è un personaggio dei fumetti DC Comics creato da Chuck Dixon (testi) e Graham Nolan (disegni). È uno dei peggiori nemici di Batman comparsi più di recente.