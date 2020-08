I registi di Captain Marvel torneranno per Ms. Marvel?

La curiosa partenza di Anna Boden e Ryan Fleck dal franchise di Captain Marvel potrebbe aver trovato la sua motivazione. I realizzatori potrebbero ancora avere un lavoro da fare all’interno del Marvel Cinematic Universe. Secondo un nuovo rapporto di The DisInsider, Boden e Fleck saranno impegnati con lo spettacolo Ms. Marvel di Disney+. La notizia che Boden e Fleck non avrebbero diretto Captain Marvel 2 è arrivata lo scorso gennaio, nonostante al tempo fossero ancora legati al progetto come produttori. All’epoca, si ipotizzava che i due sarebbero stati invece abbinati a una delle proprietà originali sviluppate per Disney+. Quello è stato il primo indizio secondo cui il progetto originale a cui il duo era legato è, in effetti, Ms. Marvel. Dopo Captain Marvel si prospetta quindi Ms. Marvel per i due registi.

Ms. Marvel, le riprese previste a novembre

Intanto pare che le riprese dello show avranno inizio a novembre, e proseguiranno fino al marzo del 2021. La produzione si svolgerà ad Atlanta. L’attrice che interpreterà Kamala non è stata però ancora annunciata.

Ms. Marvel è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics. Venne ideato nel 1977 da Gerry Conway e John Buscema come controparte femminile di Capitan Marvel e alter ego di Carol Danvers. Successivamente divenne l’alter ego di altri personaggi. Il personaggio è stato protagonista di quattro serie a fumetti omonime.

Carol Danvers è stata la prima ad assumere l’identità di Ms. Marvel. Era un’ufficiale dell’aeronautica statunitense, ed esordì nel marzo 1968 su Marvel Super-Heroes n. 13 di Roy Thomas e Gene Colan. Durante uno scontro tra Capitan Marvel e Yon-Rogg, Carol viene investita da un’esplosione, la cui energia fonde il suo DNA con quello di Capitan Marvel, rendendola in parte Kree e in parte umana e donandole i superpoteri. Divenne in seguito, dal 1978, membro dei Vendicatori.