The Society e I Am Not Okay With This sono state cancellate

Netflix ha scelto di cancellare The Society e I Am Not Okay With This dopo una stagione ciascuno, citando come fattore decisivo l’impatto della pandemia di coronavirus (COVID-19) sulla loro produzione. Entrambi gli spettacoli erano stati precedentemente rinnovati per le rispettive seconde stagioni. I Am Not Okay With This è basato sull’omonima graphic novel di Charles Forsman e segue Sydney Novak mentre si occupa sia delle problematiche adolescenziali standard che dei suoi poteri psichici. The Society, nel frattempo, segue un gruppo di adolescenti che vengono trasportati in una replica della loro città natale; tuttavia, non ci sono adulti in giro che li portino a lottare per sopravvivere e trovare un modo per tornare a casa.

Il comunicato ufficiale di Netflix

“Abbiamo preso la difficile decisione di non andare avanti con la seconda stagione di The Society“, ha affermato Netflix in una nota. “Siamo delusi di dover prendere queste decisioni a causa delle circostanze create da COVID e siamo grati a questi creatori”. Ovvero: “Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen e Josh Barry di 21 Laps Entertainment per I Am Not Okay With This“. E: “Chris Keyser, Marc Webb e Pavlina Hatoupis per The Society”. Il comunicato si conclude: “E tutti gli scrittori, i cast e le troupe che hanno lavorato instancabilmente per realizzare questi spettacoli per i nostri membri in tutto il mondo”.

La pandemia COVID-19 ha colpito altri spettacoli, poiché gli studi si preparano per riavviare la produzione e implementare procedure sanitarie. Un’altra serie che è stata cancellata a causa della pandemia è Drunk History di Comedy Central. Su Twitter intanto migliaia di fan che stanno protestando contro la decisione di Netflix di cancellare The Society e I Am Not Okay With This. Tra i commenti quelli di una ragazza: «Che senso ha cancellare una serie che ha avuto successo per il Covid? Allora cancelliamo tutte le serie tv perché in questo momento non possono girare?»