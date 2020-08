Penny Dreadful: cancellato lo spin-off

Showtime ha cancellato Penny Dreadful: City of Angels dopo una sola stagione. L’episodio finale della prima stagione è andato in onda su Showtime lo scorso 28 giugno. “Showtime ha deciso di non andare avanti con un’altra stagione di Penny Dreadful: City of Angels”, si legge in una nota. “Vorremmo ringraziare i produttori esecutivi John Logan, Michael Aguilar e l’intero cast e la troupe per il loro eccezionale lavoro su questo progetto”.

La serie è ambientata nel 1938 a Los Angeles

Prodotto dal creatore dello spettacolo originale di Penny Dreadful John Logan, City of Angels ha avuto luogo nel 1938 a Los Angeles e ha seguito il detective Tiago Vega e il suo partner Lewis Michener, che hanno indagato su una serie di brutali omicidi. Inoltre la serie ha approfondito il mondo del folklore messicano-americano, le azioni di spionaggio del Terzo Reich e della stregoneria.

Questa la sinossi di Penny Dreadful: City of Angels. “Discendente spirituale della storia originale di PENNY DREADFUL ambientata nella Londra dell’epoca vittoriana, PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS è ambientata nel 1938 a Los Angeles, un tempo e un luogo profondamente intrisi di tensione sociale e politica”. Ma: “Quando un raccapricciante omicidio sconvolge la città, il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e il suo partner Lewis Michener (Lane) vengono coinvolti in una storia epica che riflette la ricca storia di Los Angeles: dalla costruzione delle prime autostrade della città e le sue profonde tradizioni del folclore messicano-americano, alle pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich e all’ascesa della radioevangelizzazione”. Quindi: “In poco tempo, Tiago e la sua famiglia sono alle prese con potenti forze che minacciano di farli a pezzi. Lo show esplora un emozionante mix di realtà soprannaturale e infiammabile del periodo. Questo capitolo è una nuova visione audace che impiegherà tutti i nuovi personaggi e trame”.