La Universal ha deciso di sospendere a tempo indeterminato le riprese di tre film a causa del Coronavirus, tra questi anche Jurassic World: Dominion. La casa di produzione si accoda quindi alla Disney e Netflix che hanno adottato la stessa misura per evitare contagi. Al momento non è stato reso noto quando riprenderà la lavorazione dei tre progetti, né se questo porterà ad un cambio della data d’uscita.

Questa la dichiarazione della Universal che spiega in maniera dettagliata la decisione: “Le produzioni dal vivo della Universal Pictures diminuiranno e saranno messe in pausa a partire da questo fine settimana”. L’obiettivo è chiaro: “Lo studio continua a monitorare da vicino la situazione e deciderà quando riavviare la produzione nelle prossime settimane”.

La Universal ha stoppato anche la produzione del film sulla boxe di Rachel Morrison, Flint Strong. Oltre alla pre-produzione di una nuova commedia di Billy Eichner del produttore Judd Apatow e del regista Nicholas Stoller. Jurassic World: Dominion, scritto e diretto da Colin Trevorrow, era previsto per giugno 2021. Le riprese dello show, che vede nel cast anche Chris Pratt, sono state effettuate a Londra nel mese di febbraio.

In programma anche una serie tv live-action per Jurassic World?

Intanto di recente è stata lanciata una indiscrezione dal portale Jurassic Outpost. Le avventure di Jurassic World potrebbero sbarcare anche in tv. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in sviluppo una serie tv live-action per Amblin Television. Steven Spielberg e Colin Trevorrow sarebbero i produttori insieme ai copresidenti di Amblin Television Justin Falvey e Darryl Frank. Per la location per le riprese, pare che Vancouver, la Hollywood del Nord, sia attualmente la prescelta. Sulla trama, logicamente, si conosce poco o nulla. Sembra però che si punti ad avere un collegamento importante con i film, dunque la storia sarà parte della stessa continuità di questi ultimi. Considerando che le riprese di Dominion sono appena iniziate, un’ipotetica messa in onda dello show si potrebbe collocare tra il 2021 e il 2022.