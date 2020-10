Si intitola Sei guerrieri per un inferno ed è il primo volume della nuova serie targata Skybound , uscito in questi giorni nelle librerie e fumetterie di tutta italia. Questa storia darà il via agli eventi di Reaver, il nuovo progetto curato da Justin Jordan e disegnato da Rebekah Isaacs, che porterà i lettori in un mondo fantasy appassionante. Solo pochi giorni fa come dicevamo saldaPress lo ha portato nelle fumetterie italiane e sta già conquistando diversi fan.

Sei guerrieri per un inferno, il primo volume di Reaver è disponibile in Italia

Esistono situazioni che richiedono di superare il limite. “A mali estremi, estremi rimedi” si usa dire e questo vale ancora di più se ci si trova nel bel mezzo di una guerra, correndo il rischio di essere letteralmente sterminati. E così anche chiedere aiuto a criminali, anzi ai “peggiori delinquenti in circolazione” può essere accettabile. È proprio da questo concept che prende il via Reaver nel suo primo volume.

Justin Jordan e Rebekah Isaacs portano i lettori in un mondo fantasy complesso e cruento, pieno di trame e intrighi e allo stesso tempo di violenza. Tutto è ambientato duecento anni dopo la scoperta del nuovo continente Madaras. Questa nuova terra avrebbe dovuto promettere un nuovo inizio ai suoi coloni, ma a distanza di due secoli la guerra infuria. L’oscuro Ordito, responsabile del conflitto, va fermato a ogni costo.

Ed è così che il peggio del peggio delle prigioni dell’Impero viene mandato in una missione impossibile. Un codardo, una mangiapelle, un pluriomicida, un figlio del diavolo, uno stregone e la sua guardia del corpo sono l’unica speranza di salvezza per il mondo. O almeno così pare.

Sei guerrieri per un inferno è disponibile attualmente in libreria, fumetteria e sullo shop online di saldaPress. Voi l’avete già letto? Cosa ne pensate?