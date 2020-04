Go FeST, arriva il primo evento online dedicato alle serie TV

Tante dirette per parlare di serialità sul web

Il mondo delle serie TV è sempre più online. Nel corso degli ultimi anni si sono diffusi sempre di più i servizi di streaming e soprattutto nell’ultimo periodo il loro numero è cresciuto ulteriormente. Il tutto con un successo incredibile e un pubblico che si amplia giorno dopo giorno, tanto più durante questo lockdown. E così, è tempo di non solo vedere questi show online, ma anche di chiacchierarne e analizzarli. È questo che punta a fare Go FeST.

Go FeST, il 3 maggio si parla di serie TV online

Di cosa si tratta? È un progetto che nasce dalla collaborazione tra Tlon e FeST – Il Festival delle Serie TV, evento che dedica giornate intere ad anteprime, incontri e riflessioni sul tema della serialità. Un concetto importante soprattutto negli ultimi anni in cui questo settore dell’intrattenimento ha avuto un’impennata eccezionale. Non solo dal punto di vista dei numeri, ma anche della qualità e della profondità di questi progetti.

E così, c’è tanto tanto da dire e da scandagliare. Ecco quindi che arriva un evento che permetterà a tutti di seguire tanti incontri appassionanti, dove si andrà ad analizzare ogni aspetto del mondo seriale. Il tutto dalla comodità del proprio studio, camera o perché no divano. Dopotutto è lì che spesso ci si trova a divorare serie TV e quindi è anche una buona location per ascoltare riflessioni sul tema.

Il Go FeST sarà un evento speciale che si terrà il prossimo 3 maggio. Ci saranno due palchi online dove tantissimi esperti e personalità si alterneranno per parlare di serie TV. Il programma non è ancora disponibile, ma ci sono già dei numeri che danno idea della scala dell’evento. Si parla infatti di oltre 40 ospiti con più di 10 ore di diretta.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di serie TV. Per maggiori informazioni sul programma e su come seguire le dirette, vi rimandiamo al sito ufficiale.