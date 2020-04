Shang-Chi: new entry nel cast dello show?

Secondo nuove indiscrezioni, al cast di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings va ad aggiungersi anche Ronny Chieng. Sembra che l’attore sia stato scritturato per un ruolo non ancora definito prima dell’interruzione delle riprese. Chieng, noto per aver interpretato Eddie Chieng nell’adattamento cinematografico del romanzo Crazy Rich Asians, è apparso nei panni di sé stesso nella serie comica australiana Ronny Chieng.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è stato uno dei primi grandi film a sospendere la produzione all’inizio del mese scorso a causa del coronavirus, precisamente quando non si sapeva se il regista Destin Daniel Cretton lo avesse contratto. Fortunatamente Cretton è risultato poi negativo al test.

Simu Liu vestirà i panni del protagonista

Attualmente Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dovrebbe uscire nelle sale a febbraio 2021. A interpretare il protagonista ci sarà Simu Liu, accompagnato da Tony Leung nei panni del suo avversario e da Awkwafina in un ruolo ancora misterioso. Di recente, nel cast dello show, si è parlato della presenza di Florian Munteanu, che ha interpretato Viktor Drago di Creed 2. Creato nel 1973 da Steve Englehart e Jim Starlin, Shang-Chi è per metà cinese e per metà americano. Il padre lo addestra per essere un assassino esperto in arti marziali, ma in seguito il protagonista non accetta questo compito e decide di combattere per una giusta causa.

Ricordiamo che Shang-Chi è un personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Spesso chiamato “Maestro del Kung-Fu”, il protagonista si serve della sua grandissima abilità nelle arti marziali, in particolare nel wushu, sia in combattimento disarmato sia armato. Tutto ciò prevede l’uso di bastone gun, nunchaku e jian per combattere il male e in particolare suo padre Zheng Zu. Successivamente, unendosi ai Vendicatori, Shang-Chi ottiene il potere di creare innumerevoli duplicati di se stesso.