Shang-Chi: un attore di Creed II nel cast?

Nel cast di Shang-Chi potrebbe esserci un nuovo arrivo, quello di Florian Munteanu, che ha interpretato Viktor Drago di Creed 2. Nel corso del Comic Con di San Diego del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente Shang-Chi And the Legend of the Ten Rings, la cui uscita è prevista il 12 febbraio del 2021. Al momento sappiamo che il film verrà diretto da Destin Daniel Cretton, con Tony Leung che vestirà i panni del Mandarino mentre Simu Liu quelli del protagonista. Secondo un nuovo report lanciato da Dark Horizons e Jeremy Conrad, Florian Munteanu è stato ingaggiato per interpretare un “cattivo secondario” nel film.

Callaham si occuperà dello script di Shang-Chi

L’account Instagram dello stesso Florian Munteanu ha dato forse qualche indicazione riguardo la sua presenza nello show. Nella foto si vede l’attore a Sydney, in Australia, dove sono in corso le riprese del titolo. Ritornando a Shang-Chi And the Legend of the Ten Rings, lo sceneggiatore Dave Callaham si occuperà dello script. L’obiettivo principale del progetto è quello di omaggiare la cultura orientale. Creato nel 1973 da Steve Englehart e Jim Starlin, Shang-Chi è per metà cinese e per metà americano. Il padre lo addestra per essere un assassino esperto in arti marziali, ma in seguito il protagonista non accetta questo compito e decide di combattere per una giusta causa.

Ricordiamo che Shang-Chi è un personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Spesso chiamato “Maestro del Kung-Fu”, il protagonista si serve della sua grandissima abilità nelle arti marziali, in particolare nel wushu, sia in combattimento disarmato sia armato. Tutto ciò prevede l’uso di bastone gun, nunchaku e jian per combattere il male e in particolare suo padre Zheng Zu. Successivamente, unendosi ai Vendicatori, Shang-Chi ottiene il potere di creare innumerevoli duplicati di se stesso.