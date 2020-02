Silent Hill: annunciato un nuovo film!

Il regista Christophe Gans ha annunciato un nuovo possibile film di Silent Hill. Attualmente è impegnato in altri progetti d’adattamenti cinematografici ma durante una recente intervista all’outlet francese Allocine, sono arrivate alcune indiscrezioni anche su Fatal Frame. Secondo il regista, il nuovo Silent Hill sarà ambientato in una piccola città americana dominata dal puritanesimo. Queste le sue dichiarazioni: “Attualmente, ho due progetti di film horror in fase di sviluppo con Victor Hadida“. Per poi aggiungere: “Sto lavorando all’adattamento del videogioco Project Zero, cioè Fatal Frame”. Riguardo l’ambientazione: “Il film si svolgerà in Giappone, o meglio, non vorrei sradicare il gioco dalla sua ambientazione giapponese”.

Pronta una nuova versione di Silent Hill

In seguito arrivano le parole su Silent Hill: “Stiamo anche lavorando a un nuova versione di Silent Hill, che si svolgerà sempre in quell’atmosfera della piccola città americana devastata dal puritanesimo”. Per poi concludere: “Penso che sia davvero ora di crearne una nuova”. Christophe Gans è un cineasta francese famoso anche per Beauty and the Beast del 2014 e Brotherhood of the Wolf del 2001.

Ricordiamo che Silent Hill è un film del 2006 diretto da Christophe Gans. La pellicola, tratta dalla celebre saga di videogiochi survival horror è uscita in Italia il 7 luglio 2006. La storia, seppure in parte diversa, trae essenzialmente origine da quella del primo capitolo della serie. Il film presenta molti tratti dal gioco, soprattutto i mostri, le ambientazioni e la colonna sonora.

Sebbene il film sia stato pesantemente bocciato dalla critica, ha comunque riscosso un certo apprezzamento da parte del pubblico. Viene criticata in primis la scarsa recitazione degli attori e la trama intricata. Il finale infatti presenta un unico lungo monologo finale. Ciò che invece ha colpito è sicuramente l’accurata fotografia, la scenografia e gli effetti speciali del passaggio di realtà e delle creature. Il creatore del videogioco è Keiichiro Toyama.