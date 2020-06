Una delle opere più amate di sempre del mondo dei manga sarà protagonista di uno speciale volume dedicato a tutti gli appassionati. Stiamo parlando di Slam Dunk, celebratissimo fumetto sportivo, curato dal maestro Takehiko Inoue. Il prossimo settembre Planet Manga rilascerà un nuovo speciale artbook, che accompagnerà gli appassionati alla riscoperta di questa serie incredibile.

Slam Dunk, in arrivo in autunno un nuovo artbook

Questo nuovo prodotto farà sicuramente la felicità dei fan della saga, che potranno approfondire tutto il processo dietro la usa realizzazione e soprattutto le illustrazioni alternative create nel corso del tempo. L’artbook, il cui nome preciso è Plus/Slam Dunk Illustrations 2, contiene infatti tutti i disegni realizzati a corredo dei diversi progetti di cui la serie di Inoue è stata protagonista.

Immagini nate per pubblicazioni differenti da quella originale, create appositamente per occasioni specifiche e ora raccolte in un unico albo. Fra queste non mancano le copertine della cosiddetta Restyled Edition, ma anche quella kanzenban. E ancora, sarà possibile trovare le inserzioni celebrative preparate per festeggiare il traguardo dei 100 milioni di copie raggiunte.

A queste si aggiungono anche schizzi, studi dei personaggi, bozze e soprattutto 14 nuovi disegni dello stesso Inoue. In totale nel volume sarà possibile trovare 130 nuove illustrazioni, da esplorare e sfogliare per rituffarsi tra le avventure di Slam Dunk.

Un’edizione assolutamente speciale che arriverà in tiratura limitata in sole 500 copie. Per la prima edizione inoltre ci sarà un regalo dedicato agli appassionati, ovvero una cartolina 12×24 che riproduce l’immagine di copertina del volume.

Per maggiori informazioni e per prenotare Plus/Slam Dunk Illustrations 2, vi rimandiamo al sito ufficiale di Panini Comics.