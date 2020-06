Zerocalcare: in Toscana una nuova mostra ufficiale

La mostra ZEROCALCARE. Senza santi, senza eroi, che include nuovi lavori realizzati appositamente per l’esposizione, sbarca al Museo di Palazzo Pretorio, dal 29 maggio al 20 settembre 2020. Realizzata da Minimondi Eventi, ideata e prodotta da Silvia Barbagallo, con la cura di Giulia Ferracci e promossa dalla Fondazione Peccioli per l’Arte. Il titolo dell’esposizione, ZEROCALCARE Senza santi, senza eroi riporta ad una condizione di disincanto generazionale, quella a cui appartiene Michele Rech.

Oltre alle tavole realizzate ad hoc, saranno visibili tavole centrali nella produzione dell’artista. Ovvero: Chi sono oggi gli ultimi, gli sfruttati, quelli delle vite ‘ciancicate’, per dirla come nelle tavole di La Rabbia (2016)? Chi sono quelli che restano indietro mentre gli altri vanno avanti? Oltre a Storie di esclusione ed emarginazione, di persone che non sono come avrebbero sperato di essere. Che fine hanno fatto gli eroi e i santi, quando verranno a salvarci? Per concludere con Nessuna illusione, gli eroi e i santi non ci sono; ci sono invece quelli che vanno avanti, cercando di trovare soluzioni collettive per uscire dal disagio sociale.

Le tavole esposte al Palazzo Pretorio

I nove ritratti su tela e foglia oro, sono esposti nella prima sala e lungo il vano scale del Palazzo Pretorio. La parte espositiva di ZEROCALCARE. Senza santi, senza eroi, che include una preziosa selezione di tavole originali, traduce le parole più autentiche dell’autore. “Io ho ancora fiducia che le cose possano cambiare, che si possa fare qualcosa”. Una convinzione forte: “Credo abbia senso fare deCredo abbia senso fare delle cose, manifestare, comunicare, mettere in pratica dei cambiamenti, sperimentare forme di vita, commercio, socialità, cultura. Vale molto più quello di qualsiasi ideologia o fede nella rivoluzione”.

Di seguito gli orari di ingresso: Martedì 10-13, Mercoledì 10-13 e 15-19, Giovedì 10-13, Venerdì 10-13 e 15-19, Sabato 10-13 e 15-19, Domenica 10-13 e 15-19.