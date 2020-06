Disneyland Shanghai: arrivano gli hamburger degli Avengers

Anche se i Vendicatori sono forse più noti per aver mangiato shawarma dopo una lunga battaglia, Disney Parks ha scelto di presentare diversi hamburger basati sugli eroi Marvel come parte dell’International Hamburger Day. Disneyland Shanghai, recentemente riaperta, offre diverse opzioni. Il primo è l’hamburger di Avengers Wagyu Beef un panino rosso con il logo degli eroi più potenti della terra. C’è anche un classico cheeseburger americano, completo di cetriolo acido, salsa barbecue e un panino stampato con la faccia di Iron Man. Infine, il Gamma Ray Plant Burger offre un’opzione vegetariana. L’hamburger è composto da una “braciola di maiale” a base vegetale, salsa di pomodoro agrodolce e lattuga fresca tra un panino al gusto di matcha verde impresso con il pugno dell’Incredibile Hulk.

Anche Disneyland Hong Kong partecipa all’iniziativa degli hamburger. Nel parco c’è un Burger di barbabietole e formaggio ispirato allo show Ant-Man e The Wasp: Nano Battle. C’è anche un hamburger al formaggio al tè verde con panini al gusto di matcha e un hamburger al pollo piccante. I fan degli Avengers negli Stati Uniti avranno la possibilità di incontrare (e mangiare?) i loro eroi Marvel preferiti quando aprirà Avengers Campus. L’attrazione a tema Marvel aprirà a Disney California Adventure il 18 luglio. Tra le location future ci sono il Walt Disney Studios Park a Parigi nel 2021 e Hong Kong Disneyland nel 2023.

Shanghai Disneyland ha riaperto a maggio con una capacità del 20%, con le linee guida in vigore che richiedevano agli ospiti e ai membri del cast di indossare mascherine. Le stesse regole saranno implementate in Disney World, con controlli di temperatura per tutti. Ci saranno anche stazioni di pulizia e sanificazione migliorate. Tutte le sfilate e gli eventi che attirano folle saranno sospesi durante questo periodo. Questo vale anche per i personaggi che si incontrano e salutano.