Distanze di sicurezza a Disneyland? Ci pensano gli Stormtrooper

Walt Disney World sta utilizzando gli Stormtrooper per incoraggiare il distanziamento sociale nelle aree aperte. I personaggi di Star Wars vanno in giro invitando le persone ad indossare mascherine.

Disney Springs è aperto da circa una settimana e il centro commerciale di Orlando è molto affollato. Con questo aumento del traffico pedonale, la necessità del distanziamento sociale è tornata al centro dell’attenzione. Quando il parco ha annunciato per la prima volta le misure di sicurezza per la riapertura, alcuni potenziali visitatori non sembravano molto entusiasti di osservare le nuove direttive. È qui sono entrati in gioco gli Stormtrooper, insieme ad altri lavoratori del parco, per mantenere la sicurezza.

Walt Disney World dovrebbe riaprire a metà luglio

Per quanto riguarda Walt Disney World, l’intero sito è stato chiuso dal 15 marzo. Il piano attuale prevede un’apertura a metà luglio, ma la pandemia di coronavirus continua a rendere le cose molto difficili. Quando il parco farà riaprire le porte, le percentuali della folla potrebbe essere comprese tra il 20 e il 30 percento della capienza. WESH a Daytona Beach ha pubblicato queste stime pochi giorni fa e la gente non vede l’ora di approfittare per fissare le vacanze.

“Tutto ciò che stiamo facendo durante questo periodo senza precedenti è al servizio dei nostri ospiti, dei nostri membri del cast e dei nostri partecipanti operativi di terze parti, che seguiranno anche queste nuove linee guida nelle loro sedi“, ha dichiarato il dirigente di Disney Parks Matt Simon. “Monitoriamo costantemente le condizioni e continuiamo a imparare ogni giorno dalle autorità sanitarie e governative”. Per poi concludere: “i nostri cambiamenti operativi e le misure di sicurezza possono cambiare di volta in volta quando le circostanze si evolvono. Vogliamo consegnare tutta la magia Disney che conosci e ami con sicurezza, come sempre, la nostra massima priorità”.