J.K. Simmons ha firmato per più di un film nel MCU

J.K.Simmons ha lasciato un’ottima impressione al pubblico con la sua interpretazione di J. Jonah Jameson nella trilogia di Spider-man di Sam Raimi. È per questa ragione che i fan sono rimasti scioccati ed estasiati nel vederlo in un cameo alla fine di Spider-Man: Far From Home. Ora Simmons ha confermato di aver firmato per le successive apparizioni nel MCU. Quando gli è stata posta la specifica domanda nello show di PeopleTV Couch Surfing, Simmons ha risposto: “Quando ho firmato il contratto per il primo film, ho firmato anche per apparire in altri due sequel”.

J.K. Simmons interpreta il caporedattore Jameson

J.K Simmons ha poi continuato, spiegando che: “Si tratta di una cosa unilaterale, e nel mio caso un contratto del genere potrebbe anche non essere utilizzato qualora non avessero veramente bisogno del personaggio in altri film. Però, devo dire che è stato bello essere uno di quegli elementi della vecchia versione di Spider-Man che sono stati riproposti”. Sebbene Disney-Marvel/Sony abbia fatto firmare l’attore per i sequel di Spider-Man, non vi è alcun obbligo contrattuale di includere J. Jonah Jameson come presenza ricorrente, anche se probabilmente i fan lo richiederanno. Simmons ha interpretato Jameson, il fervido e fervente caporedattore che odia Spider-Man del quotidiano Daily Bugle, nell’originale trilogia di Spider-Man di Sam Raimi.

Ancora oggi la sua interpretazione rimane un punto culminante universale di quei film, catturando perfettamente i modi e il comportamento del personaggio dei fumetti. J.K. Simmons ha ripreso il ruolo e ha doppiato Jameson in vari spettacoli animati come Avengers: Earth’s Mightiest Heroes e Ultimate Spider-Man prima di tornare al personaggio sul grande schermo del Marvel Cinematic Universe. Il terzo film di Spider-Man nell’MCU è attualmente previsto per il 5 novembre 2021. Tuttavia, la produzione è attualmente ferma a causa della pandemia di COVID-19.