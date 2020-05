Bohemian Rhapsody, il sequel si farà? Parla Brian May

Bohemian Rhapsody è diventato il biopic musicale di maggior successo finanziario fino ad oggi. La pellicola si è assicurata varie nomination agli Oscar, vincendone anche alcuni (tra cui un premio come miglior attore per Rami Malek nei panni di Freddie Mercury). Se stessimo citando un altro film, parlare di sequel, di fronte a queste condizioni, sarebbe scontato. Bohemian Rhapsody però racconta una storia per intero, dall’inizio alla fine. E infatti il chitarrista dei Queen Brian May non è al momento molto fiducioso in merito a un possibile sequel.

Come ha detto a Rolling Stone: “Non pensare che non abbiamo valutato. Abbiamo parlato. Fondamentalmente non ci pensiamo, al momento”. Resta comunque uno spiraglio: “Le cose potrebbero cambiare ma penso che sarebbe difficile. Non sto dicendo che è impossibile perché c’è una grande storia lì, ma non riteniamo che sia la storia che vogliamo raccontare al momento”.

Come potrebbe proseguire la storia?

Considerando il successo di Bohemian Rhapsody, non è certo sorprendente che l’idea di un sequel sia stata seriamente analizzata. Il film precedente si è concluso con i Queen che si sono uniti in quella che è diventata una delle più grandi esibizioni della band. Ipoteticamente, il sequel potrebbe affrontare la morte di Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody ha ignorato l’infanzia di Mercury e molti periodi della carriera dei Queen, questo potrebbe dare a un regista la possibilità di riaprire la saga. “Ci sono un milione di cose nella nostra carriera che non è stato possibile mostrare nel film perché il racconto doveva essere semplificato in modo da renderlo guardabile”, ha infatti affermato Brian May.

Elton John ha duramente criticato il film

Elton John, nei mesi scorsi, ha detto la sua riguardo il film dedicato ai Queen e Freddie Mercury. Il cantante britannico ha voluto sottolineare come la storia di Rocketman sia molto più fedele alla realtà, rispetto a quella di Bohemian Rhapsody. Ha infatti così commentato: “Il nostro dice la verità, anche se si tratta di fantasia. La mia vita non può essere edulcorata e non volevo che lo fosse“.