Snyder Cut: debutta il teaser di Aquaman

HBO ha rilasciato un nuovo trailer per la Snyder Cut di Zack Snyder incentrato su Aquaman. Questo trailer segue la linea dei precedenti dedicati a Batman e Superman. Jason Momoa interpreta Aquaman, l’erede al trono di Atlantide, la cui storia è raccontata in modo più completo nel film Aquaman. In Justice League di Zack Snyder è uno dei pochi supereroi che Batman riunisce per proteggere la Terra dopo la morte di Superman, completando la squadra con Cyborg, Wonder Woman e The Flash. Justice League di Zack Snyder è il risultato della lunga campagna dei fan per vedere terminata la versione originale del regista. Di seguito il teaser che vede protagonista Aquaman nella Snyder Cut:

La sinossi della Snyder Cut

Di seguito la sinossi ufficiale della Snyder Cut: “Determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince”. L’obiettivo è quello: “Di reclutare un squadra di metaumani per proteggere il mondo da un’imminente minaccia di proporzioni catastrofiche”. “Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, Tutti i membri del gruppo devono affrontare i demoni del loro passato perché possano finalmente unirsi e dare vita ad una lega di eroi senza precedenti”. La squadra si forma: “Ora che Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash sono uniti, potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e le loro terribili intenzioni.”

Svelata anche la prima immagine di Joker

Zack Snyder, un mese fa, ha svelato la prima immagine della sua versione di Joker in Justice League. In un nuovo post pubblicato sui vari account social, Snyder ha mostrato Joker che tiene la sua carta da gioco in primo piano, mentre i dettagli del viso e del trucco del personaggio rimangono sfocati sullo sfondo. I fan si chiedevano se il regista avrebbe riportato il Joker di Jared Leto con lo stesso controverso design del trucco che aveva in Suicide Squad di David Ayer, l’immagine mostra però qualcosa di diverso e sicuramente più vicino al Joker di Heath Ledger. Snyder ha inoltre twittato la foto con uno speciale ringraziamento al direttore di Suicide Squad David Ayer: “Incredibile personaggio che hai creato. Onorato che i nostri mondi si scontrino. @DavidAyerMovies @JaredLeto”. La Snyder Cut uscirà su HBO Max e in Italia il 18 marzo.