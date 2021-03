Il regista di Space Jam 2 spiega il redesign di Lola Bunny

Malcolm D. Lee ha commentato la sua versione di Lola Bunny in Space Jam 2 durante una recente intervista. Il regista è rimasto colpito in maniera negativa dalla rappresentazione “molto sessualizzata” dell’unica atleta donna della Tune Squad in Space Jam del 1996, tanto da optare in un deciso cambio di rotta in Space Jam 2 per Lola Bunny. Queste le sue parole: “Siamo nel 2021. È importante riflettere l’autenticità di personaggi femminili forti e capaci”. Di conseguenza: “abbiamo rielaborato molte cose, non solo il suo aspetto, come assicurarci che avesse una lunghezza adeguata sui suoi pantaloncini e fosse femminile senza essere sessualizzata, ma le abbiamo dato una vera voce”. Obiettivo reale: “Per noi è stato: radicare la sua abilità atletica, le sue capacità di leadership e renderla un personaggio pieno come gli altri”.

Il cast di Space Jam 2

La pellicola, diretta da Malcolm D. Lee, arriverà nelle sale americane (e su HBO Max) il 16 luglio 2021. Nel cast dovrebbero essere coinvolti, oltre al protagonista principale LeBron James, anche Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans. Insieme a Klay Thompson dei GSW, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks.

Il portale Deadline ha appreso che una scena di animazione live-action ibrida tra l’attrice Greice di Jane the Virgin Santo e Pepe Le Pew, girata nel giugno 2019 per Space Jam 2, è stata tagliata escludendo il personaggio. Come riportato dal portale per la prima volta nel luglio 2019, Nance ha lasciato la produzione e Malcolm D. Lee ha preso il suo posto. Sotto la direzione di Lee, Pepe Le Pew è stato eliminato dal sequel qualche tempo fa, non essendo stato stato considerato per il live-action.