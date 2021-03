School of Rock: una protagonista parla del bullismo subito

Rivkah Reyes, ex studentessa della School of Rock, descrive le conseguenze negative dell’uscita del film, che includevano bullismo e anni di dipendenza. Con Jack Black, la commedia del 2003 si è rivelata poi un successo al botteghino, guadagnando quasi il quadruplo del suo budget. Questo ottimo riscontro ha allora fatto del film la commedia musicale con il maggior incasso per oltre un decennio, fino a quando è stata poi superata da Pitch Perfect nel 2015.

School of Rock è incentrato su Dewey Finn

In School of Rock, la storia si concentra principalmente sul personaggio di Black, Dewey Finn, un aspirante chitarrista rock che si traveste da illustre educatore e riceve un lavoro di insegnante di musica in una prestigiosa scuola di preparazione. Qui cerca di lanciare una nuova band con i suoi studenti preadolescenti. I suoi metodi di insegnamento poco ortodossi alla fine conquistano la sua classe, che con entusiasmo utilizza nuovi strumenti. Reyes ha interpretato Katie di dieci anni, una studentessa tranquilla che dimostra di essere una bassista di talento.

Parlando al New York Post, Rivkah Reyes ha rivelato gli effetti negativi della popolarità del film. L’attrice ha rivelato che un uomo adulto li ha seguiti a scuola quando erano in prima media e ha cercato di scattare foto. Sulle bacheche, uomini adulti hanno condiviso la loro eccitazione quando l’attrice ha compiuto diciotto anni. Insieme a questi eventi terrificanti, Reyes ha anche affrontato gravi episodi di bullismo a scuola: “Soprattutto dopo la fine della produzione, quando sono tornata a scuola per la prima volta, le persone erano davvero gentili o davvero cattive. Non c’era via di mezzo”. Così ha concluso: “Sono stata letteralmente seguito per la scuola da persone che cantavano “School of Rock”.