Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di “Thunder Force”, con Melissa McCarthy e Octavia Spencer nei panni di due migliori amiche con superpoteri appena acquisiti. Il film debutterà in streaming il 9 aprile. La commedia sui supereroi è diretta da Ben Falcone, che in precedenza ha lavorato con McCarthy in film come “Tammy”, “The Boss”, “Life of the Party” e “Superintelligence” di HBO Max. Ci si aspetta che il suo nuovo film prenda in giro i tropi cinematografici dei fumetti cercando di offrire spensieratezza e divertimento.

Le due protagoniste promettono grande divertimento

Il trailer vede Lydia (McCarthy) riunirsi con la sua migliore amica d’infanzia, Emily Stanton (Spencer), una scienziata di successo che ha creato una tecnologia che concede superpoteri alle persone comuni. Dopo che gli è stato detto di non toccare nulla, McCarthy prende accidentalmente l’unica formula per la super forza, creando involontariamente la prima squadra di supereroi nella vita reale. Quando un nuovo cattivo noto come “The King” (Bobby Cannavale) arriva in città, spetta alla Thunder Force intervenire e salvare Chicago dai nemici.

L’ultima scena del trailer offre agli spettatori un’anteprima dell’Uomo Granchio (Jason Bateman), che molto probabilmente unirà le forze con Lydia ed Emily nel tentativo di salvare Chicago dai superpotenti Miscreant. Il film è interpretato anche da Pom Klementieff, Melissa Leo, Tyrel Jackson Williams, Sarah Baker e Melissa Ponzio.

“Thunder Force” è uno dei 71 film originali che Netflix prevede di rilasciare quest’anno. Altri film originali che dovrebbero debuttare nel mese di aprile includono il dramma sudcoreano “Night in Paradise”. Oltre al film horror guidato da Amanda Seyfried “Things Heard and Seen” e il thriller psicologico giapponese “Ride or Die”. Thunder Force è una produzione originale Netflix, ed è interpretato da Melissa McCarthy e Octavia Spencer.