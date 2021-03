Il documentario su Mike Mignola sfonda l’obiettivo su Kickstarter

Hellboy è apparso in innumerevoli romanzi grafici e fumetti, romanzi in prosa e raccolte di racconti, acclamati giochi di ruolo e videogiochi, tre film d’azione dal vivo e due lungometraggi animati, e ha ispirato giocattoli e oggetti da collezione. Ora è il momento per il pluripremiato creatore di Hellboy Mike Mignola di farsi conoscere meglio nel nuovissimo documentario dal titolo Mike Mignola: Drawing Monsters, storia definitiva di uno dei più influenti e importanti creatori di fumetti di tutti i tempi.

Il documentario racconterà vari aspetti di Mike Mignola

Mike Mignola: Drawing Monsters è un lungometraggio che racconta la storia di come Mignola è arrivato a creare un universo di fumetti di fama mondiale. Il film include interviste inedite condotte con il leggendario creatore nel suo studio, dimostrazioni di disegno, filmati dietro le quinte di workshop e convegni di fumetti e interviste con alcune delle persone più influenti dell’intrattenimento.

Come uno dei creatori di fumetti indipendenti di maggior successo, Mike Mignola ha ispirato generazioni di scrittori e artisti. Questo film offre uno sguardo approfondito alla sua eredità, dall’inizio della sua carriera al suo successo con Hellboy. La campagna di autofinanziamento del progetto si svolge sulla piattaforma kickstarter. Iniziata l’1 marzo, con l’obiettivo di raccogliere 48mila dollari, in meno di dodici ore ha superato la cifra richiesta.

Mike Mignola, in una recente intervista, ha parlato del progetto in corso. Queste le sue dichiarazioni: “Non sono io il responsabile della scelta dei tempi per lanciare il progetto. Jim Demonakos è venuto da me e mi ha detto che avrebbe voluto fare questa cosa”. Così ha spiegato: “Mi è sempre piaciuto Jim e gli ho augurato buona fortuna, pensando che una cosa del genere non avrebbe mai visto la luce”. Infine: “Ma sono convinto che il tempismo sia giusto, perché ad oggi mi considero un autore quasi in pensione. Non davvero in pensione, ma sulla via”.