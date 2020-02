Bob Iger: “Tom Holland mi deve una birra per aver salvato Spider-Man”

Bob Iger ha partecipato alla premiere di Onward – Oltre la magia, il nuovo film Pixar con le voci di Tom Holland e Chris Pratt. In un post su twitter ha pizzicato proprio l’attore di Spider-man con queste parole: “La prima di ieri sera dell’ultimo film Pixar, Onward, mi ha dato la possibilità di vedere gli amici dei Marvel Studios Chris Pratt e Tom Holland”. Per poi aggiungere: “Tom mi deve una ‘pinta’ per aver salvato Spider-Man!” Molto probabilmente Iger si riferisce alla telefonata con un Holland un po’ brillo di cui l’attore aveva parlato l’anno scorso.

Bob Iger, Tom Holland e quella famosa telefonata…

Bob Iger aveva aggiunto qualche dettaglio in più in un’intervista con US Weekly sull’episodio. Un aneddoto molto particolare: “Non avevo notato che fosse ubriaco, ma volevo sentirlo perché sapevo che era arrabbiato e che avrebbe voluto parlare della situazione di Spider-Man”. Aveva poi aggiunto: “Al momento della telefonata era in un pub di, credo, Londra con la sua famiglia. “Se c’è rumore è perché sono appena uscito da un pub” mi disse”. Inizialmente non vi erano sospetti: “Mi sembrava effettivamente stordito, ma non ho collegato fin quando non ho letto di recente che fosse po’ ubriaco”. Una chiacchierata dal lieto fine: “Al telefono mi è sembrato a posto, ci siamo fatti una bella chiacchierata”.

L’uscita di Spider-Man 3 è stata fissata al 16 luglio 2021, a due anni di distanza dal secondo film. Ricordiamo che Uomo Ragno (Spider-Man), alter ego di Peter Parker. Oltre alla testata principale il personaggio è apparso in molte altre testate come Web of Spider-Man o The Spectacular Spider-Man. Gli sono stati dedicate serie di cartoni animati, videogiochi e numerosi film di successo. Il sito web IGN lo ha inserito alla terza posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo Superman e Batman e prima di Wolverine, risultando quindi primo in classifica fra i personaggi della Marvel.