Pose si concluderà con la terza stagione

“Pose” terminerà con la terza stagione su FX. La serie rivoluzionaria è stata rinnovata per una terza stagione nel 2019. La stagione finale di sette episodi dovrebbe debuttare il 2 maggio alle 22:00 con due episodi. Il finale della serie andrà in onda il 6 giugno.

Le dichiarazioni di John Landgraf

John Landgraf, capo di FX, ha rilasciato alcune dichiarazioni ringraziando l’intero cast. Queste le sue parole: “Pose ha elevato la nostra cultura e il panorama televisivo come poche serie son riuscite a fare prima di lei, e noi siamo onorati di collaborare coi co-creatori Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals per una terza stagione”. Per poi aggiungere: “Ringraziamo tutto il team creativo, inclusi Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Janet Mock, Our Lady J, Erica Kay”. Infine: “Gli incredibili cast e crew e tutta Fox 21 Television Studios e FX Productions per questa serie incredibilmente divertente, illuminante e innovativa”. La terza stagione di Pose sbarcherà su Netflix in Italia dopo la sua messa in onda su FX negli Stati Uniti.

Steven Canals commenta la notizia

Steven Canals, produttore esecutivo, sceneggiatore, regista e co-creatore di Pose, ha voluto commentare la notizia della chiusura con la terza stagione. Parole ricche di soddisfazione per il percorso fatto: “Scrivi il programma TV che vuoi guardare!” Questo è quello che mi è stato detto nel 2014 mentre completavo il mio MFA in sceneggiatura. All’epoca non vedevamo molti personaggi Black e Latini, che erano anche LGBTQ+, sugli schermi”. Per poi aggiungere: “E così ho scritto la prima bozza di un pilot che il “giovane me” meritava”.

L’obiettivo di Steven Canals: “Pose è stata concepita come una lettera d’amore alla comunità clandestina della sala da ballo di New York, alla mia amata New York, alla mia famiglia queer e trans, a me stesso”. Quindi: “Io, insieme ai miei incredibili collaboratori, non ho mai voluto cambiare il panorama televisivo. Volevo semplicemente raccontare una storia onesta sulla famiglia, la resilienza e l’amore”. Con i ringraziamenti finali: “Quanto sono fortunato ad averlo fatto per tre stagioni. Sono pieno di gratitudine per i nostri intrepidi scrittori, cast, e troupe”.