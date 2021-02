Snyder Cut: pubblicato il nuovo trailer

Nel filmato c'è spazio, in maniera approfondita, anche per Darkseid

Benvenuto Darkseid. Nell’ultimo trailer del film di quattro ore Justice League di Zack Snyder (alias Snyder Cut), un nuovo cattivo appare sotto i riflettori. In uscita giovedì 18 marzo su HBO Max, il film vede Bruce Wayne (Ben Affleck di Argo) unire le forze con Diana Prince (Wonder Woman 1984 Gal Gadot) per formare una squadra di metaumani pronti a proteggere il mondo da una minaccia mortale in avvicinamento. Nella clip vediamo la Justice League che marcia coraggiosamente in avanti, prima che una flotta di astronavi aliene arrivi su Metropolis.

Una nuova battaglia è all’orizzonte

“Ho fatto un sogno, quasi come una premonizione, che ci fosse un attacco in arrivo”, dice minacciosamente Batman di Ben Affleck nel trailer. “Ho bisogno di guerrieri. Sto costruendo un’alleanza per difenderci”. Ed è esattamente ciò di cui il mondo avrà bisogno per quella che il cattivo Steppenwolf chiama “Guerra mondiale 4”.

Nel filmato della Snyder Cut diamo anche uno sguardo approfondito a Darkseid, (a.k.a., il Signore di Apokolipsa), originariamente destinato a diventare il Grande Cattivo per eccellenza del DCEU (simile a Thanos della Marvel). Inoltre, ci sono molte scene fresche che mostrano i poteri e le forze sovrumane di Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa di Game of Thrones). Oltre a Cyborg (True Detective’s Ray Fisher) e The Flash (The Stand’s Ezra Miller).

Il compito di riunire una squadra di eroi sarà più facile a dirsi che a farsi, tuttavia, “ciascuna delle reclute deve affrontare i demoni del proprio passato per trascendere ciò che le ha trattenute”, secondo la descrizione ufficiale. Sebbene Snyder fosse il regista originale di Justice League, è stato costretto ad abbandonare il progetto durante la post-produzione a causa di una tragedia familiare. Joss Whedon è intervenuto per completare il film, suscitando domande da parte dei fan su come sarebbe stata la versione di Snyder. Snyder ha detto a The Hollywood Reporter: “Sarà una cosa completamente nuova e, soprattutto parlando con coloro che hanno visto il film uscito, una nuova esperienza”.